جداول امتحانات الترم الأول للصف الأول والثاني الثانوي بالقليوبية

اعتمد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول «الترم» لكافة المراحل نوعيات التعليم العام والرسمية واللغات والخاصة والرياضي وذوي الهمم والمقررات تنطلق 11 يناير المقبل 2025 للامتحانات التحريرية والأول من يناير المقبل للامتحانات العملية.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

تستعرض فيتو جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول «الترم » بمدارس القليوبية جميع المراحل نوعيات التعليم واستعدادات المحافظة لاستقبال الامتحانات وتجهيز اللجان

أوضح المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية ل«» أنه جرى اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول «الترم » بمدارس القليوبية لجميع المراحل والمدارس علي أن تنطلق الامتحانات التحريرية 11 يناير وتنتهي 23 من نفس الشهر 2025 وتبدأ إجازة نصف العام في 25 يناير المقبل لمدة أسبوعين مشيرًا أن الجداول كالتالي:

أشار المحافظ أنه وجه جميع الاجهزة التنفيذية المشاركة في أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بتكثيف التجهيزات بهدف تهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشؤون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لحسن سير وانضباط الامتحانات بمختلف المدارس واللجان والمراحل

كما أصدر تعليمات لمسئولي مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالاستعداد التام لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي لصفوف النقل وشهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية 2025» والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأداء الطلاب الامتحانات بسهولة ويسر.

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