الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نجاح استئصال ورم ضخم يزن 9 كيلو من رحم سيدة في بنها

بنها للتأمين الصحي،فيتو
بنها للتأمين الصحي،فيتو

حقق فريق طبي متخصص في مستشفى بنها للتأمين الصحي إنجازًا طبيًّا متميزًا، حيث نجح في إجراء عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم ضخم بالرحم يزن 9 كيلوجرامات لمريضة تبلغ من العمر 50 عامًا.

مصرع سيدة تحت عجلات قطار في القليوبية والسكة الحديد تحذر من اقتحام المزلقانات

"القليوبية الأزهرية" تكرم الطالبة مريم الفائزة في مسابقة المشروع الوطني للقراءة

التأمين الصحي بالقليوبية،إجراء عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم ضخم بالرحم 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد مصطفي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بتعزيز جودة الخدمات الطبية وإضافة جراحات متقدمة في المستشفيات التابعة للهيئة.

أوضح الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، أن المريضة كانت تعاني من آلام شديدة أسفل منطقة البطن، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، تبيّن وجود ورم ضخم بالرحم.

وأضاف أن الفريق الطبي قرر التدخل الجراحي لاستئصال الرحم، الأنبوب، والمبيض، وتمت العملية بنجاح دون أي مضاعفات أو نزيف، واستغرقت ساعتين، مع استقرار الحالة الصحية للمريضة عقب الجراحة.

أشار مدير الفرع بالقليوبية، إلى أن هذه العملية تعد انعكاسًا للتطور الكبير الذي تشهده منظومة الخدمات الطبية بالمستشفى، مشيدًا بالتنسيق المثالي بين أقسام النساء والتوليد، جراحة الأورام، والمسالك البولية، مما أسهم في نجاح العملية.

وأكد الدكتور سيد جلال، أن استخدام التقنيات الطبية الحديثة، والاعتماد على كوادر طبية مدربة على أعلى مستوى كان له دور رئيسي في نجاح هذه العملية الدقيقة.

كما شدد على التزام الفرع بتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة وفقًا للمعايير، مع استقطاب الكفاءات والتخصصات الدقيقة لتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضي.

المستشفى تقدم خدمات متكاملة في جراحات القلب المفتوح

لفت الدكتور محمد طاهر، مدير المستشفى، أن المستشفى تم تزويدها بأحدث التجهيزات الطبية، حرصًا علي الارتقاء بالخدمة الطبية والقضاء على قوائم انتظار الجراحات.

موضحًا أن مستشفى بنها للتأمين الصحي  تقدم خدمات متكاملة في جراحات القلب المفتوح، الجراحة العامة والأورام، المخ والأعصاب، جراحات العيون، العظام، المسالك البولية، النساء والتوليد، الأنف والأذن، مناظير الجهاز الهضمي، الأوعية الدموية، بالإضافة إلي القساطر القلبية والمخية والطرفية.

شمل الفريق الطبي المعالج، الدكتور محمد أبوزيد، استشاري الجراحة العامة والأورام بمعهد الأورام، الدكتور محمد عبد الرحمن، أستاذ التخدير بجامعة بنها، الدكتور أمجد مصطفى، أخصائي النساء والتوليد، الدكتور محمد أبو راضي، أخصائي النساء والتوليد، الدكتور مايكل محب، رئيس قسم المسالك البولية، الدكتور إسلام عيسى والدكتور محمد جمال، أطباء مقيمون في قسم النساء والتوليد، إلي جانب طاقم التمريض، بإشراف مس فاطمة فتحي، رئيسة تمريض قسم العمليات، ومس إيمان يوسف، ممرضة قسم العمليات.

يذكر أن هذا الإنجاز يعكس التزام المستشفى بتقديم رعاية طبية متميزة تتماشى مع تطلعات المرضى، في إطار رؤية تطوير شاملة لمنظومة التأمين الصحي بمحافظة القليوبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التأمين الصحي بالقليوبية الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية فرع التأمين الصحي بالقليوبية مستشفى بنها للتأمين الصحى

مواد متعلقة

مصرع سيدة تحت عجلات قطار في القليوبية والسكة الحديد تحذر من اقتحام المزلقانات

قادرون باختلاف، القليوبية تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

التصريح بدفن جثمان طفل لقى مصرعه غرقا في القليوبية

محافظة القليوبية تعلن الانتهاء من ردم الانهيار الأرضي بقرية العلوة
ads

الأكثر قراءة

فيروس HMPV، وباء جديد في 2025 مصدره الصين وهذه أعراض المرض

مصدر بالأهلي يحسم مصير مارسيل كولر

أخبار مصر: وباء جديد في 2025، تفاصيل وفاة سيدة بسبب لولب، صفقة تبادلية بين الشمال القطري والأهلي، تحذير من استخدام حقنة البرد

كان نفسها تخلف بنت، التفاصيل الكاملة لوفاة سيدة بسبب اللولب بالمنوفية (فيديو)

الأقباط ينتظرون السيسي غدًا، 11 زيارة رئاسية للكنيسة القبطية وترسيخ مبدأ المواطنة

الفراولة تبدأ من 15 جنيهًا، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

ليفربول يلتقي مانشستر يونايتد في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي

3 حالات تنتفى فيها المسئولية الطبية على الأطباء

منوعات

المزيد

البركان الأكثر نشاطا في إندونيسيا يثور من جديد (فيديو)

بيع سمكة تونة تزن 276 كيلو جراما بـ1.3 مليون دولار في اليابان

استمرار موجة الحر في جنوب أستراليا مع تصاعد خطر حرائق الغابات

عروض الصوت والضوء تبهر الزائرين في معبد الكرنك (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت 4-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت 4-1-2025

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا

تعرف على سعر السكر اليوم السبت 4-1-2025

المزيد

انفوجراف

أحد الضحايا المفضلين للملك المصري.. أرقام محمد صلاح ضد مانشستر يونايتد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم تقاضي السمسار عمولة من البائع والمشتري وبيان الأدلة على مشروعيتها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 5 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 5 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية