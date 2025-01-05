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رياضة

الثلوج تجتاح ملعب أنفيلد قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد (صور)

ملعب أنفيلد
ملعب أنفيلد

الدوري الإنجليزي، اجتاحت الثلوج ملعب أنفيلد قبل ساعات من مباراة  ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح مع مانشستر يونايتد، في قمة مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم

تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN sports HD 1.

ويسعى ليفربول بقيادة مديره الفني آرني سلوت لمواصلة النتائج الإيجابية من أجل رفع عدد نقاطه في صدارة الترتيب.

فيما يأمل روبن أموريم في قيادة مانشستر يونايتد لفوز أمام متصدر الترتيب، وبدء استعادة توازن الشياطين الحمر.

موقف ليفربول ومانشستر يونايتد

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة بفارق 5 نقاط عن آرسنال أقرب ملاحقيه الذي تعادل أمام برايتون بالجولة ذاتها أما مانشستر يونايتد فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

شكوك حول إقامة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد 

وعلى صعيد متصل تتزايد الشكوك حول إقامة المباراة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر يونايتد، اليوم الأحد، بسبب تحذيرات الطقس السيئ في شمال غرب إنجلترا.

وبعد أيام من الفيضانات التي ضربت المنطقة وأدت إلى إلغاء رحلات القطارات وإغلاق الطرق، يتوقع أن تواجه المنطقة أمطارًا غزيرة إضافية، مع تحذير صادر عن مكتب الأرصاد الجوية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن".

وبدأ التحذير من الساعة 9 مساء السبت ويستمر حتى الساعة 11:59 مساء اليوم الأحد بتوقيت إنجلترا.


ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، ليلة السبت، ما قد يؤدي إلى تغطية الملعب والمناطق المحيطة بالثلوج.

والتحدي الأكبر ليس في تجهيز الملعب، بل في ضمان سلامة عشرات الآلاف من المشجعين الذين سيحضرون المباراة.

ومن المحتمل عقد اجتماع لمجموعة استشارية للأمان اليوم الأحد، وسيضم الاجتماع مسؤولين من الناديين، وممثلين عن شرطة ميرسيسايد، ومجلس مدينة ليفربول.

وسبق أن تأجلت مباراة ديربي ميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون، أوائل ديسمبر الماضي، بسبب العاصفة دارا.

وتأجل عدد من مباريات الدوريات غير الاحترافية بسبب الملاعب المتجمدة أمس السبت بسبب الطقس.

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