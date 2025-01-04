مصرع سيدة تحت عجلات قطار في القليوبية والسكة الحديد تحذر من اقتحام المزلقانات

توقفت حركة القطارات بمركز طوخ في القليوبية، بسبب اصطدام قطار بسيدة كانت تعبر الطريق أثناء قدوم القطار وتوفيت فى الحال، وذلك بالقرب من المزلقان.

حذرت الهيئة القومية للسكك الحديدية، من خطورة اقتحام المزلقانات، وخاصة مع دخول فصل الشتاء وانعدام الرؤية، الأمر الذى يهدد سلامة التشغيل وسلامة المواطنين.

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

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