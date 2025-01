فيولا ديفيس تحصل على جائزة "سيسيل ديميل" من الجولدن جلوب (فيديو)

جولدن جلوب، حصلت الممثلة الشهيرة، فيولا ديفيس علي جائزة سيسيل ديميل Cecil B. DeMille الفخرية، التي تمنحها إدارة حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب.

وشكرت فيولا ديفيس، القائمين علي حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب، خلال تكريمها منذ ساعات، في حفل حضره عدد من نجوم هوليوود، كاشفة أن التمثيل، أنقذ حياتها.

.@violadavis was pure inspiration last night 💫 at the Golden Gala.



Congratulations on receiving the renowned #GoldenGlobes Cecil B. DeMille Award! pic.twitter.com/lxOscrsTOm — Golden Globes (@goldenglobes) January 5, 2025

حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب الـ 82

ويقام الليلة في الساعة الثانية فجرًا، حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، فى دورتها الـ 82.

ويبث الحفل بشكل مباشر علي شبكة قنوات CBS ، كما يبث عبر الإنترنت حصريًّا علي منصة Paramount+.

وأعلن رسميا عن القائمة الكاملة لـ ترشيحات جوائز الـ جولدن جلوب الـ 82، والتي جاءت كالتالي:

أفضل فيلم درامي



"The Brutalist"

"A Complete Unknown"

"Conclave"

"Dune: Part Two"

"Nickel Boys"

أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي



“Anora”

“Challengers”

“Emilia Pérez”

“A Real Pain”

“The Substance”

“Wicked”

أفضل فيلم - ناطق بغير الإنجليزية



“All We Imagine as Light”

“Emilia Pérez”

“The Girl With the Needle”

“I’m Still Here”

“The Seed of the Sacred Fig”

“Vermiglio”

أفضل فيلم رسوم متحركة



"Flow"

"Inside Out 2"

"Memoir of a Snail"

"Moana 2"

"Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl"

"The Wild Robot"



أفضل سيناريو لفيلم



“Emilia Pérez”

“Anora”

“The Brutalist”

“A Real Pain”

“The Substance”

“Conclave”



أفضل مخرج في فيلم



جاك أوديار، " Emilia Pérez"

شون بيكر عن فيلم " Anora"

إدوارد بيرجر، " Conclave"

برادي كوربيت، " The Brutalist"

كورالي فارجات، " The Substance"

بايال كاباديا، " All We Imagine as Light"



أفضل أداء لممثل في فيلم درامي

جيمي فوكس، "What Had Happened Was"

نيكي جلاسر، "Someday You’ll Die"

سيث مايرز، "Dad Man Walking"

آدم ساندلر، "Love You"

علي وونج، "Single Lady"

رامي يوسف، "More Feelings"



أفضل أداء لممثلة في فيلم درامي



باميلا أندرسون، "The Last Showgirl"

أنجلينا جولي، "Maria"

نيكول كيدمان، "Babygirl"

تيلدا سوينتون، "The Room Next Door"

فرناندا توريس، "I’m Still Here"

كيت وينسليت، "Lee"

أفضل أداء لممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي



جيسي أيزنبرج، " A Real Pain"

هيو جرانت، " Heretic"

جابرييل لابيل، " Saturday Night"

جيسي بليمونز، " Kinds of Kindness"

جلين باول، " Hit Man"

سيباستيان ستان، " A Different Man"

ليزا كولون زاياس، " The Bear"



أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي



إيمي آدامز، "Nightbitch"

سينثيا إيريفو، "Wicked"

كارلا صوفيا جاسكون، "Emilia Pérez"

مايكي ماديسون، "Anora"

ديمي مور، "The Substance"

زيندايا، "Challengers"

أفضل ممثلة مساعدة في فيلم



سيلينا جوميز، " Emilia Pérez"

أريانا جراندي، " Wicked"

فيليسيتي جونز، " The Brutalist"

مارجريت كوالي، " The Substance"

إيزابيلا روسيليني، " Conclave"

زوي سالدانا، " Emilia Pérez"

أفضل ممثل مساعد في فيلم



يورا بوريسوف، " Anora"

كيران كولكين، " A Real Pain"

إدوارد نورتون، " A Complete Unknown"

جاي بيرس، " The Brutalist"

جيريمي سترونج، " The Apprentice"

دينزل واشنطن، " Gladiator II"



أفضل موسيقى تصويرية أصلية فيلم



"Conclave"

"The Brutalist"

"The Wild Robot"

"Emilia Pérez"

"Challengers"

"Dune: Part Two"

أفضل إنجاز سينمائي وإيرادات في شباك التذاكر



Alien: Romulus

“Beetlejuice Beetlejuice”

“Deadpool & Wolverine”

“Gladiator 2”

“Inside Out 2”

Twisters

Wicked

The Wild Robot

جوائز التليفزيون



أفضل مسلسل تلفزيوني درامي



“The Day of the Jackal”

“The Diplomat”

“Mr. and Mrs. Smith”

“Shōgun”

“Slow Horses”

“Squid Game”



أفضل مسلسل تلفزيوني موسيقي أو كوميدي



“Abbott Elementary”

“The Bear”

“The Gentlemen”

“Hacks”

“Nobody Wants This”

“Only Murders in the Building”



أفضل مسلسل تلفزيوني محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي معد للتلفزيون



"Baby Reindeer"

"Disclaimer"

"Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story"

"The Penguin"

"Ripley"

"True Detective: Night Country"



أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني درامي



دونالد جلوفر، " Mr. and Mrs. Smith"

جيك جيلنهال، “Presumed Innocent"

غاري أولدمان، Slow Horses" "

إيدي ريدماين، "The Day of the Jackal"

هيرويوكي سانادا، "”Shōgun

بيلي بوب ثورنتون، "Landman"

أفضل ممثلة في مسلسل تلفزيوني درامي



كاثي بيتس، " Matlock"

إيما دارسي، " House of the Dragon"

مايا إرسكين، " Mr. and Mrs. Smith"

كيرا نايتلي، " Black Doves"

كيري راسل، " The Diplomat"

آنا سواي، " Shōgun"



أفضل ممثلة في مسلسل تلفزيوني موسيقي أو كوميدي



كريستين بيل، "Nobody Wants This"

كوينتا برونسون، "Abbott Elementary"

آيو إيديبيري، "The Bear"

سيلينا جوميز، "Only Murders in the Building"

كاثرين هان، "Agatha All Along"

جين سمارت، "Hacks"

أفضل ممثلة في مسلسل محدود أو مسلسل مختارات أو فيلم تلفزيوني



كيت بلانشيت، "Disclaimer"

جودي فوستر، "True Detective: Night Country"

كريستين ميليوتي، "The Penguin"

صوفيا فيرجارا، "Griselda"

ناعومي واتس، "Feud: Capote vs. the Swans"

كيت وينسليت، "The Regime"

أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني موسيقي أو كوميدي



آدم برودي، "Nobody Wants This"

تيد دانسون، "A Man on the Inside"

ستيف مارتن، "Only Murders in the Building"

جيسون سيجل، "Shrinking"

مارتن شورت، "Only Murders in the Building"

جيريمي ألين وايت، "The Bear"



أفضل ممثل في مسلسل محدود أو مسلسل مختارات أو فيلم تلفزيوني



كولن فاريل، " The Penguin"

ريتشارد جاد، " Baby Reindeer"

كيفن كلاين، " Disclaimer"

كوبر كوتش، " Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story"

إيوان ماكجريجور، " A Gentleman in Moscow"

أندرو سكوت، " Ripley"

أفضل ممثلة مساعدة في التلفزيون



ليزا كولون زاياس، " The Bear"

هانا إينبيندر، " Hacks"

داكوتا فانينج، " Ripley"

جيسيكا جانينج، " Baby Reindeer"

أليسون جاني، " The Diplomat"

كالي ريس، " True Detective: Night Country"



أفضل ممثل مساعد على شاشة التلفزيون



تادانوبو أسانو، "Shōgun"

خافيير بارديم، "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story"

هاريسون فورد، "Shrinking"

جاك لودين، "Slow Horses"

دييجو لونا، "La Maquina"

إيبون موس-باتخراتش، "The Bear"

