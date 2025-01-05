الأحد 05 يناير 2025
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خارج الحدود

إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أصيب 4 فلسطينيين، اليوم الأحد، برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها البلدة القديمة من مدينة نابلس، وفقا لما ذكرته وفا.

قالت مصادر في الهلال الأحمر، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع 4 إصابات برصاص الاحتلال، في البطن واليد، خلال اقتحام الاحتلال البلدة القديمة، وجرى نقلها إلى المستشفى.

كانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مدينة نابلس من عدة مداخل، إذ انتشرت في محيط البلدة القديمة، وفرضت طوقا عسكريا في منطقة دوار الشهداء والمستشفى الوطني.

كما اقتحمت مخيمي عسكر القديم والجديد، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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فلسطينيين جيش الإحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس دوار الشهداء المستشفى الوطني

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