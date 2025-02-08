أسعار النظارات في العتبة.. تبدأ من 50 جنيهًا.. «المستقطبة» تحمي العين من الأشعة الضارة والانعكاسات الضوئية.. وهذه أبرز النصائح لاختيار النوع المناسب (فيديو)

تعتبر العتبة من أهم الأسواق في مصر التي تقدم تشكيلة واسعة من النظارات الشمسية والطبية، حيث تجذب الزبائن بأسعارها المتفاوتة وجودة منتجاتها المتنوعة.

في هذا التقرير، تستعرض فيتو أبرز أنواع النظارات المتاحة في العتبة وأسعارها.

النظارات الشمسية المستقطبة polarized

تتميز النظارات الشمسية المستقطبة برؤية أوضح وحماية أكبر، وبتقنيتها المتطورة التي تقلل من الوهج والانعكاسات الضوئية، مما يوفر رؤية أكثر وضوحًا وراحة للعين.

وتستخدم هذه النظارات على نطاق واسع في القيادة والأنشطة الخارجية، حيث تحمي العين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

ويبدأ متوسط أسعار النظارات المستقطبة في العتبة من 230 جنيهًا مصريًا فما فوق، حسب الماركة والجودة.

أحدث صيحات الموضة في النظارات الشمسية

وتتابع أسواق العتبة أحدث صيحات الموضة العالمية في عالم النظارات الشمسية، حيث يشهد عالم الموضة تطورات مستمرة، ولا سيما عالم النظارات الشمسية. فكل عام يجلب معه تصاميم جديدة ومبتكرة تلبي أذواق مختلف الأفراد. في عام 2025، تتنوع التصاميم لتناسب كل الأذواق والأشكال، من الكلاسيكي إلى العصري.



أبرز الاتجاهات في نظارات الشمسية لعام 2025:

* الإطارات الكبيرة: لا تزال الإطارات الكبيرة تحتل مكانة بارزة في عالم الموضة. فهي تضفي لمسة من الجرأة والأناقة على أي إطلالة.

* الأشكال الهندسية: تتنوع الأشكال الهندسية في النظارات الشمسية هذا العام، من المربعة والمستطيلة إلى الدائرية والسداسية.

* الألوان الزاهية: ألوان الباستيل والألوان الزاهية هي موضة هذا العام. فهي تضفي لمسة من المرح والحياة على أي إطلالة.

* العدسات الملونة: لم تعد العدسات السوداء هي الخيار الوحيد. فالعدسات الملونة بألوانها المتعددة تمنحك إطلالة عصرية ومميزة.

* النظارات الرياضية: مع تزايد الاهتمام بالصحة واللياقة البدنية، أصبحت النظارات الرياضية جزءًا لا يتجزأ من الموضة. فهي تجمع بين الأداء العالي والأناقة.

وتتراوح أسعار هذه النظارات بين 50 و200 جنيه مصري، حسب التصميم والمواد المستخدمة.

النظارات الطبية: حلول متنوعة لمشاكل الإبصار

تتوفر في العتبة مجموعة كبيرة من إطارات النظارات الطبية المصنوعة من مواد مختلفة مثل المعدن والبلاستيك والتيتانيوم والسيليكون، لتناسب جميع الأذواق والميزانيات.

وتبدأ أسعار الإطارات من 100 جنيه مصري، مع إمكانية إضافة العدسات الطبية حسب الوصفة الطبية.

العتبة.. وجهة مثالية لعشاق النظارات

تتميز أسواق العتبة بتوفرها على مجموعة كبيرة من المحلات المتخصصة في بيع النظارات، مما يتيح للزبائن فرصة المقارنة بين الأسعار والجودة واختيار ما يناسبهم.

كما تتميز هذه الأسواق بأسعارها التنافسية مقارنة بالمحلات الأخرى، حيث يمكن للزبائن شراء النظارات بأسعار الجملة.

نصائح لاختيار النظارة المناسبة:

* حدد شكل وجهك: اختر الإطار الذي يتناسب مع شكل وجهك، سواء كان دائريًا أو مربعًا أو بيضاويًا.

* جرب النظارة: قبل الشراء، تأكد من أن النظارة مريحة ولا تضغط على أذنيك أو أنفك.

* اهتم بجودة العدسات: تأكد من أن العدسات مقاومة للخدوش والأشعة فوق البنفسجية.

* لا تهمل الضمان: اطلب ضمانًا على النظارة التي تشتريها.

وتعتبر العتبة وجهة مثالية لمن يبحثون عن نظارات شمسية أو طبية بأسعار معقولة وجودة جيدة. ومع التنوع الكبير في الخيارات المتاحة، يمكن للجميع العثور على النظارة التي تعبر عن شخصيتهم وتلبي احتياجاتهم البصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.