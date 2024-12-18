أسعار إكسسوارات المحمول بشارع العطار في العتبة.. الشواحن تبدأ من 35 جنيهًا والسماعات بـ 25.. والجرابات والكابلات «بالقائمة» (فيديو وصور)

شارع العطار في العتبة، القاهرة، يُعد واحدًا من أشهر الأماكن لشراء إكسسوارات الموبايل بأسعار تنافسية. هذا الشارع يعج بالمحلات التي تقدم مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي احتياجات جميع المستخدمين، من الكابلات والشواحن إلى الجرابات والسماعات.

مؤخرًا شهدت أسعار اكسسوارات الموبايل ارتفاعات جديدة وهو ما دعا الراغبين في الشراء للبحث عن أفضل الأماكن لبيع هذه الإكسسوارات شريطة أن تكون أسعارها أقل من معظم المحلات فوجد هؤلاء الراغبين ضالتهم في منطقة العتبة التي تعج بمحال بيع اكسسوارات الموبايل وبأسعار أقل من مثيلتها في معظم المناطق.

عدسة فيتو تجولت داخل منطقة العتبة ورصدت أسعار اكسسوارات الموبايل وأنواعها وتحدثت مع الباعة الذين شرحوا العديد من الأمور الهامة التي يجب على راغبي الشراء معرفتها قبل اقدامهم على شراء منتج معين وهي لمعرفة التي تسهل عليهم الاختيار.

وتبدأ أسعار كابلات الشحن من 15 جنيهًا وتصل إلى 70 جنيهًا، حسب النوع والجودة. على سبيل المثال، كابل باور بانك بثلاث مخارج وسلك قصير يُباع بسعر 50 جنيهًا، بينما الكابل الطويل (متر ونصف) بثلاث مخارج يُباع بسعر 65 جنيهًا. الكابلات التي تدعم الشحن السريع تتراوح أسعارها بين 50 و70 جنيهًا، بينما الكابلات الشعبية تتراوح بين 15 و30 جنيهًا.

أما الشواحن، فتبدأ أسعارها من 35 جنيهًا للشواحن الشعبية وتصل إلى 110 جنيهات للشواحن ذات الجودة العالية. الشاحن ذو الثلاث مخارج USB وقوة 3 أمبير يُباع بسعر 110 جنيهات، بينما الشاحن ذو المخرجين USB وقوة 2 أمبير يُباع بسعر 75 جنيهًا. الشواحن التي تحتوي على منظم كهربائي للتحكم في كمية الكهرباء الداخلة إلى الهاتف تُباع بسعر 110 جنيهات.

جرابات للأيربودز والسماعات اللاسلكية

وتبدأ أسعار جرابات الايربودز من 65 جنيهًا للجرابات السيليكون، وتصل إلى 100 جنيه للجرابات المعدنية بقفل. جراب Iron Man يُباع بسعر 90 جنيهًا.

أسعار أسترابات الساعة

كما تبدأ أسعار أسترابات الساعة من 35 جنيهًا للسيليكون، و50 جنيهًا للأسترابات القماشية الممغنطة، وتصل إلى 75 جنيهًا للأسترابات المعدنية.

أسعار السماعات السلكية

وتبدأ أسعار السماعات السلكية من 25 جنيهًا للسماعات الشعبية، وتصل إلى 85 جنيهًا لسماعات Type-C. سماعات هواتف الآيفون تُباع بسعر 70 جنيهًا، بينما سماعات Gaming Stereo تُباع بسعر 70 جنيهًا.

أسعار جرابات التليفون المحمول

وتبدأ أسعار الجرابات من 25 جنيهًا للجرابات المصرية، وتصل إلى 95 جنيهًا للجرابات المستوردة، حسب الخامة والجودة والشكل. كما تتوفر إكسسوارات أخرى خاصة بالآيفون مثل العدسات التي تُلصق على الكاميرا، وتبدأ أسعارها من 35 جنيهًا.

وبشكل عام، شارع العطار يُعد وجهة مثالية لمن يبحث عن إكسسوارات الموبايل بأسعار معقولة وجودة متنوعة. سواء كنت تبحث عن كابلات شحن، شواحن، جرابات، أو سماعات، ستجد في هذا الشارع كل ما تحتاجه بأسعار تنافسية تناسب جميع الميزانيات.

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