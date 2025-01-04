السبت 04 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الكشف على 1523 مواطنا خلال قافلة طبية بمدينة دمياط الجديدة

قافلة طبية بدمياط
قافلة طبية بدمياط الجديدة.. ڤيتو

تلقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة، تضمن أبرز نتائج القافلة الطبية المجانية التى تم إطلاقها يومى الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي بمنطقة مساكن الستين والسبعين بمدينة دمياط الجديدة، وذلك فى مستهل خطة شهر يناير الجارى.

بدران: القافلة تضمنت ١٠ عيادات تخصصية متنقلة، تردد عليها ١٥٢٣ مواطن

 

وذكر الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة، أن القافلة تضمنت ١٠ عيادات تخصصية متنقلة، تردد عليها ١٥٢٣ مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، حيث تم تحويل عدد ٤ حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، علاوة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٣ حالات، وأيضًا إجراء ٦٣٤ تحليلا بمعمل الدم، و٤١ تحليلا بمعمل الطفيليات، وفحص عدد ٥٥ حالة بالأشعة، و٢٣ حالة بالسونار، هذا إلى جانب فحص ١٧٧ حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، كما تم على هامش القافلة عقد ٩ ندوات للتثقيف الصحى تردد عليها ١٧١ مواطن.

 

 

 

 

يشار إلى أن القوافل الطبية المجانية تأتى بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان والمحافظة، وتتضمن عيادات متنقلة بتخصصات طبية متعددة ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج بالمجان، وتتم بشكل أسبوعى، وفقًا لخطة تم إعدادها مسبقًا، لتغطية مراكز ومدن المحافظة والوصول بالخدمات العلاجية للمواطنين بكافة المناطق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتخاذ الاجراءات اللازمة الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي القوافل الطبية المجانية توقيع الكشف الطبي بالمجان دمياط الجديدة دمياط علاج على نفقة الدولة قافلة طبية مجانية وزارة الصحة والسكا

مواد متعلقة

محافظ دمياط يشهد الحفل الختامى للمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" (صور)

هل جدد الأهلي مفاوضات ضم بن رمضان؟

كولر يجدد رفضه ضم أي لاعب محلي في الميركاتو الصيفي

مصدر بالأهلي: كهربا مستمر ولن يرحل إلى الدوري السعودي

مستشفى بنها الجامعي توضح حقيقة تسجيل أول حالة لجدري القرود

صحة الإسكندرية تطلق قافلة طبية بوحدة أبيس 10

198 مواطنا يعرضون مطالبهم وشكواهم خلال اللقاء الجماهيري بسوهاج

وزير الصحة: خطة شاملة للتوسع في منشآت التأمين الصحي للتيسير على المنتفعين
ads

الأكثر قراءة

لحظة انفجار بركان دوفن الخامل في إثيوبيا لأول مرة منذ آلاف السنين (فيديو)

تكليفات حاسمة من السيسي لرئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزيري المالية والبترول (فيديو)

قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

لطفي لبيب يعلن اعتزاله الفن بسبب إصابته بسرطان الحنجرة

تصل إلى 130 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم السبت 4 يناير 2025

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 5-1-2025

بلينكن عن احتمال نشوب صراع مباشر بين روسيا وأمريكا: يجب الحذر

العنب "لمن يستطيع إليه سبيلا"، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

منوعات

المزيد

ليس إيلون ماسك، من هو أغنى رجل في تاريخ البشرية وكم تقدر ثروته؟

ارتفاع حصيلة إصابات الألعاب النارية في رأس السنة بالفلبين لـ 771 حالة

وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما

استطلاع: 34.6% من الشركات الألمانية تعتزم الاستثمار في حماية المناخ

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 4-1-2025

تعرف على سعر النحاس في الأسوق اليوم السبت

سعر القصدير في الأسوق اليوم السبت

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الهلال في المنام وعلاقتها بأداء مناسك الحج هذا العام

أسماء سورة فاطر وفضائلها وسبب نزولها

الأزهر للفتوى يوضح فضائل شهر رجب والأعمال المستحبة فيه (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية