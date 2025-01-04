الكشف على 1523 مواطنا خلال قافلة طبية بمدينة دمياط الجديدة

تلقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة، تضمن أبرز نتائج القافلة الطبية المجانية التى تم إطلاقها يومى الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي بمنطقة مساكن الستين والسبعين بمدينة دمياط الجديدة، وذلك فى مستهل خطة شهر يناير الجارى.

بدران: القافلة تضمنت ١٠ عيادات تخصصية متنقلة، تردد عليها ١٥٢٣ مواطن

وذكر الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة، أن القافلة تضمنت ١٠ عيادات تخصصية متنقلة، تردد عليها ١٥٢٣ مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، حيث تم تحويل عدد ٤ حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، علاوة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٣ حالات، وأيضًا إجراء ٦٣٤ تحليلا بمعمل الدم، و٤١ تحليلا بمعمل الطفيليات، وفحص عدد ٥٥ حالة بالأشعة، و٢٣ حالة بالسونار، هذا إلى جانب فحص ١٧٧ حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، كما تم على هامش القافلة عقد ٩ ندوات للتثقيف الصحى تردد عليها ١٧١ مواطن.

يشار إلى أن القوافل الطبية المجانية تأتى بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان والمحافظة، وتتضمن عيادات متنقلة بتخصصات طبية متعددة ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج بالمجان، وتتم بشكل أسبوعى، وفقًا لخطة تم إعدادها مسبقًا، لتغطية مراكز ومدن المحافظة والوصول بالخدمات العلاجية للمواطنين بكافة المناطق.

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