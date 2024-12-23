من البلاستيك والبوص، حرفة السلال اليدوية تقاوم الاندثار بالبحيرة (صور)

تظل الحرف اليدوية رمزًا للهوية الثقافية والتراث المحلي، ومن بين هذه الحرف صناعة "سلة السوق اليدوية"، وهي حرفة تعتمد على استخدام شرائط البلاستيك في إنتاج سلال وحافظات بأشكال وأحجام مختلفة، وتُجسد هذه المهنة قوة الإبداع اليدوي في صناعة منتجات يدوية ذات خامات متطورة.

ففي قرية زاوية غزال بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، يواصل الشاب محمد إرث الأجداد بصناعة السبت والسلال اليدوية من شرائط البلاستيك، وهي مهنة تعلمها على يد والده الذي بدأ العمل بها منذ الصغر، وعلى الرغم من التطور الصناعي، فإن محمد أصر على مواصلة هذه الحرفة التي أصبحت جزءًا من هويته.

صناعة السلال اليدوية بمحافظة البحيرة، فيتو

صناعة السلال اليدوية بمحافظة البحيرة، فيتو

تطور مهنة صناعة السلال اليدوية من البوص إلى البلاستيك

وتعد صناعة سلة السوق صناعة يدوية قديمة، حيث كانت تُصنع السلال يدويًا من مواد طبيعية كأوراق النخيل والبوص مع مرور الوقت، ونتيجة لتغير المواد المتاحة، استُبدلت هذه المواد بشرائط البلاستيك، التي توفر خفة الوزن والمرونة وتنوع الألوان.

طريقة صنع سلة السوق اليدوي من البلاستيك

يتم صناعة السلال اليدوية عن طريق جمع شرائط البلاستيك من المصانع المحلية، ويتم تقطيعها إلى مقاسات مناسبة حسب التصميم المطلوب بطول متر ونصف تقريبا وتبدأ العملية بتشكيل قاعدة السلة باستخدام قالب أو هيكل خشبي ثم العمل بشكل تدريجي بجوانب السلة أو السبت، كما يقوم في النهاية بصنع وإضافة مقابض من نفس الخامة البلاستيكية.

صناعة السلال اليدوية بمحافظة البحيرة، فيتو

صناعة السلال اليدوية بمحافظة البحيرة، فيتو

صناعة السلال اليدوية بمحافظة البحيرة، فيتو



وهذه السلال ليست حكرًا على السوق فقط بل تُستخدم أيضًا في أغراض منزلية متعددة بفضل تصميمها العملي والجذاب، وبحسب محمد فأن صناعة السلة الواحدة يأخذ ساعة واحدة فقط من البداية إلى النهاية، كما أنه يتغير الوقت حسب الخبرة.

أسعار السلال اليدوية البلاستيكية

وتتنوع أسعار السلال اليدوية البلاستيكية حيث تتراوح بين 30 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، وذلك حسب الحجم والتصميم مما ساهم في زيادة الإقبال عليها، وعلى الرغم من ظهور المنتجات الصناعية، إلا أن صناعة السبت اليدوي ما زالت تحتفظ برونقها وجاذبيتها نظرا لمتانتها.

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