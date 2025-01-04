7 مضاعفات نفسية وجسدية لاضطراب القلق المزمن

إذا تُرِكَ القلق المزمن واضطرابات القلق دون علاج، فقد يؤدي ذلك إلى مضاعفات عقلية وجسدية وعاطفية قد تؤثر على جودة الحياة بشكل عام.

على الرغم من أن بعض المضاعفات قد تكون تحت السيطرة ويمكن إدارتها بالعلاج المناسب وتغييرات نمط الحياة، إلا أن البعض الآخر قد يتطلب مساعدة مهنية.

يمكن لـعلاجات القلق - مثل العلاج والأدوية وتغييرات نمط الحياة - أن تقلل من خطر الإصابة بمضاعفات القلق أيضًا، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

1. الاكتئاب

غالبًا ما يسير الاكتئاب والقلق جنبًا إلى جنب، وتُظهِر الأبحاث المستندة إلى مسح دولي أن 45.7٪ من الأشخاص المصابين باضطراب الاكتئاب الشديد لديهم اضطراب قلق واحد أو أكثر، وقد يكون هذا لأن كلتا الحالتين يمكن أن يكون لهما أسباب متشابهة - بما في ذلك الأصول الوراثية والصدمات والإهمال.

ويمكن أن يؤدي القلق والتوتر المستمران المرتبطان بالقلق إلى الشعور باليأس والحزن، وهما من سمات الاكتئاب وبالمثل، يمكن أن تتسبب المضاعفات المرتبطة بالاكتئاب في الشعور بالقلق.

من الجيد معالجة كلتا الحالتين في وقت واحد، حيث أن القلق غير المعالج يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض الاكتئاب، ويمكن علاج كل من القلق والاكتئاب من خلال العلاج، وعند الضرورة، الأدوية.

2. النوم كثيرًا أو قليلًا جدًا

ترتبط اضطرابات القلق بمجموعة من اضطرابات النوم، مثل الأرق، ونوعية النوم الأقل ملاءمة، والنعاس المفرط أثناء النهار.

يمكن أن يعطل القلق أنماط النوم بشكل كبير، ويمكن أن يؤدي قلة النوم إلى تفاقم أعراض القلق.

ويبلغ العديد من الأشخاص المصابين بالقلق عن صعوبة النوم أو البقاء نائمين أو تجربة نوم مضطرب، ومن ناحية أخرى، قد يجد الشخص أيضًا نفسسه ينام بشكل مفرط كوسيلة للهروب من القلق.

وفقًا للبحث، يبلغ حوالي 60% إلى 70% من الأشخاص المصابين باضطراب القلق العام (GAD) عن معاناتهم من اضطرابات النوم.

يمكن أن يؤدي معالجة القلق من خلال العلاج أو الأدوية إلى تحسين جودة النوم والصحة العامة.

3. صعوبة الحياة في المنزل أو المدرسة أو العمل

يمكن أن يؤثر القلق المزمن على الوظيفة التنفيذية، وهي المهارات التي يحتاجها الشخص للعمل نحو سلوكيات موجهة نحو الهدف مثل العمل والأعمال المنزلية وتنظيم الحياة اليومية.

ويمكن أن يجعل القلق من الصعب التركيز وتنظيم العواطف والأداء الجيد في الأنشطة اليومية، ويمكن أن يؤدي هذا إلى تفويت المواعيد النهائية وانخفاض الإنتاجية.

ويمكن أن تؤثر اضطرابات القلق المحددة على الأداء بطرق محددة، وعلى سبيل المثال، قد يؤثر القلق الاجتماعي على القدرة على الالتزام بالمواعيد الاجتماعية والتركيز في الأماكن المزدحمة.

في المقابل، يمكن أن يؤدي هذا الخلل التنفيذي إلى مزيد من التوتر، مما يؤدي إلى تفاقم القلق.

4. العزلة الاجتماعية

يمكن أن يؤدي اضطراب القلق الاجتماعي واضطراب القلق العام إلى العزلة الاجتماعية.

ويتسبب الخوف من الإحراج في تجنب المواقف الاجتماعية، مما يؤدي إلى الشعور بالوحدة وانخفاض شبكة الدعم.

يمكن أن يؤدي العزل الاجتماعي إلى تفاقم أعراض القلق، مما يخلق حلقة مفرغة يصعب كسرها

5. الألم المزمن أو الأعراض غير المحددة الأخرى

وفقًا لجمعية القلق والاكتئاب الأمريكية، فإن الألم المزمن يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقلق.

وجدت الأبحاث روابط بين القلق و:

الألم العضلي الليفي

الصداع النصفي

آلام الظهر

التهاب المفاصل

مشاكل الجهاز الهضمي

بالإضافة إلى القلق الذي يؤدي إلى الألم المزمن، قد يؤدي الألم المزمن أيضًا إلى تفاقم القلق والاكتئاب.

يمكن أن يساعد التعامل مع القلق في تخفيف بعض هذه الأعراض الجسدية، وتحسين جودة الحياة بشكل عام.

6. إساءة استخدام الموادة المخدرة

ترتبط اضطرابات القلق عادةً باضطرابات تعاطي المواد المخدرة وإساءة استخدام المواد بشكل عام، ويعد إساءة استخدام المواد أحد أكثر الحالات المرضية المصاحبة شيوعًا لدى الأشخاص المصابين باضطراب القلق العام.

هناك عدة أسباب لهذا الارتباط، وقد يلجأ الأشخاص المصابون بالقلق إلى الكحول أو المخدرات كآلية للتكيف، مما يؤدي إلى إساءة استخدام المواد.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون أدوية القلق مثل البنزوديازيبينات - على الرغم من أنها مفيدة جدًا للعديد من الأشخاص المصابين بالقلق - مسببة للإدمان.

يمكن أن يؤدي هذا إلى خلق حلقة مفرغة خطيرة حيث يؤدي تعاطي المواد إلى تفاقم أعراض القلق، مما يؤدي إلى زيادة الاستخدام.

كما وجدت الأبحاث أنه كلما كان القلق شديدًا، زادت احتمالية إساءة استخدام المواد.

مثل اضطرابات القلق، يمكن علاج اضطرابات تعاطي المواد المخدرة وإدارتها بشكل جيد.

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