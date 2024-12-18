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خارج الحدود

الجولاني يرفض تشبيه سوريا بأفغانستان: ليست مثلهاولن تكون

الحولاني،فيتو
الحولاني،فيتو

قال قائد هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) إن سوريا ليست أفغانستان، ولن تكون كذلك.

الجولاني يرفض تشبيه سوريا بأفغانستان

وفي تصريحات نقلتها قناة الحدث طالب الشرع بشطب الهيئة (المصنفة أمريكيًا على أنها إرهابية) من قائمة الإرهاب، كما دعا إلى رفع العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول أوروبية عن بلاده.

وقال الشرع إن سوريا لن تكون أفغانستان، وأضاف: "أؤمن بتعليم النساء".

 

أمريكا تصنف تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية

وصنفت الولايات المتحدة هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية عام 2018، مما أدى إلى مجموعة منفصلة من العقوبات والقيود القانونية، من أهمها أن أي شخص يقدم عن قصد دعما ماديا أو موارد لمنظمة إرهابية أجنبية معينة أو يحاول أن يتآمر للقيام بذلك، يخضع للملاحقة الجنائية بموجب قوانين تقديم الدعم المادي للإرهاب.

وكان وزير الخارجية الأمريكى، أنتوني بلينكن، كشف عن تواصل بين واشنطن وهيئة تحرير الشام، ولا يمنع القانون الأمريكي المسؤولين الحكوميين من التواصل مع جماعات مصنفة في قوائم الإرهاب.

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