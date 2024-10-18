أهل الشر ومن هم أشر منهم.. هذا هو موضوع اليوم، حيث تتفاوت منزلة الأشرار ودرجاتهم فى الشر.. ما بين شرير وأشر منه.. وسيئ وأسوأ منه، وقد جاءت الأحاديث النبوية توضح ذلك الأمر وكثيرًا ما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر وأهله محذرًا الناس منه ومنفرا عنه وداعيا إلى اجتنابه وتركه.. ومن المعلوم أن أشر الناس أشدهم بعدا عن منهج الله، وكلما زاد المرء بعدا عن هذا المنهج ازداد استحقاقا للوصف بأنه أكثر شرا، وقد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تصف طوائف بأنهم شر الناس لبعض الخصال السيئة الموجودة فيهم.

أحاديث نبوية توضح من هم شرار الناس

شرار الناس من هم؟

في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:... وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه.

وفي حديث آخر: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري وروي في الصحيحين بلفظ آثر وفيه اتقاء فحشه.

وفي سنن النسائي ومسند الإمام أحمد: وإن من شر الناس رجلا فاجرا يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلى شيء منه. وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عبد أذهب آخرته بدنيا غيره.

روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها.

وعن الرسول (صلى الله عليه وسلم ): "إن من شرّ عباد الله من تكره مجالسته لفحشه ".

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: شرار الناس شرار العلماء في الناس...

ويقول الرسول (صلى الله عليه وسلم ): "وسيّد شرار الخلق يبايعون كلّ مضطر، ألا إن بيع المضطرين حرام!

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس العبد يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطري أخاه حاضرًا ويذمّه غائبا.

يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أنبئكم بشرّ من هذا؟! من يخشى شرّه ولا يرجى خيره، ألا أنبئكم بشرّ من هذا؟ من باع آخرته بدنيا غيره، ألا أنبئكم بشرّ من هذا؟! من أكل الدنيا بالدين

عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم ): "ألا أخبركم بشرار رجالكم؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: إن من شرار رجالكم البهّات الذي يبهت على الناس، ويجترئ عليهم، وينسب إليهم ما لم يقولوه وما لم يعملوه، والجريء الذي يتحرك مع الناس من موقع الجرأة على كراماتهم وأعراضهم وأوضاعهم والفحاش الذي ينطق بالفحش ويسبّ الناس، فلا يسلم أحد من بذاءات لسانه.

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الا انبئكم بشراركم قالوا: بلى يا رسول الله، قال: " المشاؤون بالنميمة"...



قال النبي صلى الله عليه وسلم: "شرّ الرجال من كان سريع الغضب، بطيء الرضا"، ويقول صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( فَيَبْقَى شِرَار النَّاس فِي خِفَّة الطَّيْر وَأَحْلَام السِّبَاع).

أحاديث نبوية توضح من هم شرار الناس

شرار الناس من هم؟

عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " شر الناس الضيق على أهله "، قالوا: يا رسول الله، وكيف يكون ضيقا على أهله ؟ قال: " الرجل إذا دخل بيته خشعت امرأته، وهرب ولده، وفر عبده، فإذا خرج ضحكت امرأته، واستأنس أهل بيته "، ولا يروى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، تفرد به: محمد بن عبد العزيز ".

روى البخاري (6131) ومسلم (2591) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (ائْذَنُوا لَهُ، فَلَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ أَوْ بِئْسَ رَجُلُ الْعَشِيرَةِ) [الْمُرَاد بِالْعَشِيرَةِ قَبِيلَته , أَيْ بِئْسَ هَذَا الرَّجُل مِنْهَا] فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ أَلَانَ لَهُ الْقَوْلَ.

قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ لَهُ الَّذِي قُلْتَ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ، قَالَ: (يَا عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ) (اتقاء فحشه) أي لأجل قبيح قوله وفعله، وفي لفظ للبخاري (6032): (يَا عَائِشَةُ مَتَى عَهِدْتِنِي فَحَّاشًا، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " ألا أنبئكم بشراركم الذي يأكل وحده، ويجلد عبده، ويمنع رفده ". رواه رزين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبئكم بشراركم؟!» قالوا: بلى يا رسول الله.. قال: إن شركم الذى ينزل وحده «أى الأنانى» ويجلد عبده ويمنع رفده «أى عطاءه» ثم أردف قائلًا: أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله. قال: «من يبغض الناس ويبغضونه». ثم أردف قائلًا: أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله. قال: «الذين لا يقيلون عثرة ولا يقبلون معذرة ولا يغتفرون ذنبًا» أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله. قال: «من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره».