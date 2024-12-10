سورة «الفجر» من السور المكية الخالصة، بل إن سورة الفجر من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وسورة الفجر هي السورة العاشرة في ترتيب النزول، وكان نزولها بعد سورة «والليل إذا يغشى»، وقبل سورة «الضحى»، أما ترتيب سورة الفجر في المصحف فهي السورة التاسعة والثمانون.وعدد آياتها: ثلاثون آية في المصحف الكوفي.

أسماء سورة الفجر وهل وردت أحاديث نبوية بشأنها

أسماء سورة الفجر

الاسم الأول: لم يختلف في تسمية هذه السّورة «سورة الفجر» بدون الواو في المصاحف والتّفاسير وكتب السّنّة.

الاسم الثانى: سورة "والفجر"بالواو ووردت في عدد من كتب التفسير والمراجع المعتبرة.

سبب تسمية سورة الفجر بهذا الاسم

سُميت سورة الفجر بهذا الاسم نسبة إلى القسم الذي استهلَّ الله -سبحانه وتعالى- به هذه الآيات، وذلك في قوله تعالى: {وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ}وقد أقسم الله بهذا الوقت وهو وقت الفجر للدلالة على أهميته، ولكن اختلف العلماء في تفسير الفجر ومدلوله في هذه الآيات، فابن عباس قال إنَّ هذا الفجر هو فجر كل يوم، فحين ينفجر الضَّوء ويقبل النهار مع انقضاء الليل، تخرج الكائنات الحيَّة لأعمالها كأنَّهم أموات قد بعثوا من جديد.

وقيل بل هو فجر يومٍ محدد وقد اختُلف في هذا اليوم، فهناك من قال بأنَّه يوم النَّحر وقد أقسم الله فيه لشرفه، ولأنَّه تُقام فيه أكثر مناسك الحج، وهناك من قال بل هو أول يوم من شهر محرم وهو نسبة لانفجار السَّنة الهجرية وبدايتها، في حين أنَّ هناك من قال إنَّ هذا الفجر هو اليوم الأول من ذي الحجة ومن ذهب إلى هذا القول استند إلى أنَّ الله -سبحانه وتعالى- قد جمع في هذه الآيات الفجر مع ليالي ذي الحجة العشرة.

لم تذكر كتب التفسير سببًا لنزول سورة الفجر كاملة، لكنّهم ذكروا سبب نزول قول الله -تعالى- من سورة الفجر: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ)، فقالوا إن هذه الآية قد نزلت في حمزة بن عبد المطلب -رضي الله عنه- عندما استُشهد في غزوة أحد، وممّن قال بذلك أبو هريرة وبريدة الأسلمي -رضي الله عنهما-. قالوا إن هذه الآية قد نزلت في عثمان بن عفان -رضي الله عنه- عندما اشترى بئر رومة بغية سقاية المسلمي، وجعلها في سبيل الله -تعالى-، وممّن قال بذلك الضحاك -رحمه الله-. قالوا إن هذه الآية قد نزلت في خبيب بن عدي -رضي الله عنه- عندما صلبه أهل مكة، وممّن قال بذلك مقاتل. قالوا إن هذه الآية قد نزلت في أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- وقد قال بذلك الماوردي. قالوا إن هذه الآية قد نزلت في كافة المسلمين وعامتهم، وممّ قال بذلك عكرمة بن أبي جهل -رضي الله عنه-، والشفع والوتر، قال أهل التفسير: الشفع هو يوم النحر والوتر هو يوم عرفة.

فضائل سورة الفجر

أنها من سور المفصل الذي أوتيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة ففضل به على سائر الأنبياء.

واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطيت مكان التوراة السبع الطوال... وفضلت بالمفصل".

موضوعات سورة الفجر

1- افتِتاحُ السُّورةِ بالقَسَمِ بخمسةِ أشياءَ شريفةٍ.

2- تَذكيرُ المُشرِكينَ بما حَلَّ بالمكَذِّبينَ مِن قَبْلِهم، كقَومِ عادٍ وثَمودَ وفِرعَونَ.

3- بيانُ أحوالِ الإنسانِ في حالِ غِناه وفي حالِ فَقْرِه، وأنَّ كَثرةَ النِّعَمِ ليست دليلًا على إكرامِ اللهِ للعَبْدِ، ولا التَّضييقُ دليلٌ على إهانتِه.

4- وَصفُ يومِ القيامةِ وما فيه مِن أهوالٍ، وتأسُّفُ الإنسانِ يومَئذٍ على تفريطِه.

5- تبشيرُ أصحابِ النُّفوسِ المؤمِنةِ المطمَئِنَّةِ.

أسماء سورة الفجر وهل وردت أحاديث نبوية بشأنها

أحاديث نبوية حول سورة الفجر

لم يرد شيء يصحّ في فضل سورة الفجر في كُتب الحديث الصحيحة المتواترة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنّ كل ما يُتناقل بين الناس في فضل سورة الفجر سواءً قراءتها كاملةً أو أجزاء منها؛ فلا أصل له وهو إلى الابتداع أقرب من الاتباع.

مقاصد سورة الفجر

ومن أهم مقاصد هذه السورة الكريمة: تذكير المشركين بما حل بالمكذبين من قبلهم، كقوم عاد وثمود وفرعون، وبيان أحوال الإنسان في حال غناه وفي حال فقره، وردعه عن الانقياد لهوى نفسه، ولفت نظره إلى أهوال يوم القيامة، وأنه في هذا اليوم لن ينفعه ندمه أو تحسره على ما فات، وتبشير أصحاب النفوس المؤمنة المطمئنة، برضا ربها عنها، وبظفرها بجنة عرضها السموات والأرض.

افتتح - سبحانه - السورة الكريمة بالقسم بخمسة أشياء لها شرفها وعظمها، ولها فوائدها الدينية والدنيوية.. ولها دلالتها الواضحة على كمال قدرته - تعالى -.

أقسم أولا - بالفجر، وهو وقت انفجار الظلمة عن النهار من كل يوم، ووقت بزوغ الضياء وانتشاره علىالكون بعد ليل بهيم.

فالمراد بالفجر: الوقت الذى يبدأ فيه النهار فى الظهور، بعد ظلام الليل، والتعريف فيه للجنس، لأن المقصود هذا الوقت من كل يوم.

وقيل المراد بالفجر هنا: صلاة الفجر، لأنها صلاة مشهودة، أى: تشهدها الملائكة، كما أن التعريف فيه للعهد، فقيل: فجر يوم النحر، وقيل: فجر يوم الجمعة..ويبدو لنا أن الرأى الأول أرجح

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