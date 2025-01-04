تجديد حبس عاطل بتهمة النصب على راغبى العمل بالخارج في مدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطل بتهمة النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، 15 يوما علي ذمة التحقيق.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتصاريح العمل، قيام مدير شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بدون ترخيص له معلومات جنائية - كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة بإنشاء وإدارة الشركة والنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على توفير عقود عمل لهم خارج البلاد وتحصله على مبالغ كبيرة منهم نظير ذلك والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وعثر بحوزته على 17 أصل وصور ضوئية من جوازات السفر لمواطنين راغبى العمل بالخارج و49 طلب توظيف للعمل بالخارج و3 عقود للعمل بدولة أجنبية دون بيانات وهواتف محمول للتواصل مع عملاء الشركة.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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