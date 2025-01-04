تأييد حكم الإعدام شنقًا على قاتل والده في بورسعيد

أيدت محكمة جنايات الاستئناف العليا بمحافظة بورسعيد، حكم الإعدام شنقًا بحق المتهم بقتل والده.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل محمد سلیمان نافع وعضوية المستشارين أسامة محمود ووائل الشوربجي، وسكرتارية إسماعيل عوكل.

بدأت الجريمة البشعة التي ارتكبها المتهم في سبتمبر 2023، بدائرة قسم الضواحي بـ محافظة بورسعيد، حيث أقدم على قتل والده، "ناصر ع م"، وأكدت التحقيقات أن المتهم بيت النية لقتل والده بعد أن سيطرت عليه حالة من الغضب المشحون بالمخدرات وأوهام الشيطان.

وأقدم المتهم، أثناء وجود والده في مسكنهما، على الاعتداء عليه باستخدام "شاكوش"، موجهًا ضربات مميتة إلى رأسه، ثم أجهز عليه بطعنات متتالية بسكين مستهدفا صدره وفؤاده وشرايينه حتى فارق الحياة.

وأكدت التحقيقات أن المتهم نفذ جريمته بدم بارد، متناسيًا كل القيم الدينية والأخلاقية، مما استوجب توقيع أشد العقوبات بحقه ليكون عبرة لغيره.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير الصفة التشريحية أكد أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه كانت السبب المباشر في وفاته..

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