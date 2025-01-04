السبت 04 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ممثل النيابة في مقتل قهوجي مصر الجديدة يطالب بإعدام المتهم

محكمة شمال القاهرة،
محكمة شمال القاهرة، فيتو

 استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة إلى مرافعة النيابة العامة في قضية مقتل قهوجي في منطقة الكوربة بمصر الجديدة. 

وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وهي الإعدام.

وقال ممثل النيابة العامة إن قضية اليوم فاجعة لم تحدث من قديم الزمان في منطقة الكوربة من المناطق التراثية التي لم تلطخ بالدماء. 

وأضاف ممثل النيابة العامة، أن الواقعة تعود إلى خلاف على عقار بين المتهم والمجني عليه، عندما ظفر الأول بالأخير بادره بطعنة غادرة بالبطن، ثم كال له عدد من الطعنات وجثم فوقه وتخلص منه بضربات قاتلة، ثم وقف بالطريق وتفوه بعبارات كأنه انتصر.

 

النيابة: المتهم تعمد قتل المجني عليه

وتلت النيابة العامة أمر الإحالة وقالت: إن المتهم ن. ص.، في يوم 30 أكتوبر 2024 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة قتل المجني عليه م. ع. عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وأضافت النيابة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه إثر خلافات سابقة بينهما فتدبر لأمره وأعد العدة اللازمة سلاحًا أبيض، وتربص له بالمكان الذي أيقن سلفًا مروره منه، وما أن ظفر به حتى كال له طعنة بالسلاح الأبيض استقرت ببطنه فأعجزته وهوى أرضا.

وأشارت النيابة إلى أن المتهم جثم فوق المجني عليه وانهال عليه بعدة طعنات، استقرت بأنحاء متفرقة بجسده، قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وأرداه قتيلًا على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواة" على النحو المبين بالتحقيقات.

وقال المتهم: إن محله والمقهى جيران وعلى نفس رصيف الشارع، ويتقاسمان الرصيف في فرش الكراسي منذ زمن.

عامل متهم بقتل قهوجي في مصر الجديدة: فرش الكراسي السبب

وأضاف المتهم أنه في يوم الواقعة نشب خلاف بينه وبين القهوجي بسبب أماكن فرش الكراسي أمام المحلات فتحولت إلى مشاجرة قام على إثرها بطعنه بسلاح أبيض (سكين) 8 طعنات فأسقطه غارقًا في دمائه.

وأضاف المتهم أن المجني عليه كان يسعى لطرده من المحل والعقار بدعوى أنه يمتلك حصة بالعقار فرفض ما يقوم به المتوفى؛ ما تسبب في تزايد الخلاف بينهما، ومن ثم حدوث المشاجرة.

وكانت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيلًا.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص أن مشاجرة نشبت بين عاملين بمقهى وبمحل عصير بسبب خلافات بينهما.

وأضافت التحريات أن عامل محل العصير أقدم على طعن القهوجي طعنات أسقطته قتيلًا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات شمال القاهرة النيابة العامة مقتل قهوجي الكوربة

مواد متعلقة

بدء نظر جلسة محاكمة المتهم بقتل قهوجي في مصر الجديدة

تجديد حبس عاطل متهم بقتل مسنة لسرقتها في بولاق الدكرور

عامل متهم بالشروع في قتل زوجته بحدائق القبة: عايزة تخلعني
ads

الأكثر قراءة

تكليفات حاسمة من السيسي لرئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزيري المالية والبترول (فيديو)

قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

يحذرهم من خطر داهم، توفيق عكاشة يوجه رسالة لدول الخليج بشأن أحمد الشرع

تصل إلى 130 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم السبت 4 يناير 2025

أقوى زلزال يضرب إثيوبيا خلال 10 سنوات، وخبير يحذر من تأثيره على سد النهضة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 5-1-2025

العنب "لمن يستطيع إليه سبيلا"، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

مجلس الوزراء: الثلاثاء 7 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

منوعات

المزيد

ارتفاع حصيلة إصابات الألعاب النارية في رأس السنة بالفلبين لـ 771 حالة

وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما

استطلاع: 34.6% من الشركات الألمانية تعتزم الاستثمار في حماية المناخ

أم تتبرع بكلية لنجلها لإنقاذ حياته بعد إصابته بفشل كلوى مزمن (فيديو )

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 4-1-2025

تعرف على سعر النحاس في الأسوق اليوم السبت

سعر القصدير في الأسوق اليوم السبت

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

2024 عام رحيل عظماء التدريب في عالم كرة القدم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى يوضح فضائل شهر رجب والأعمال المستحبة فيه (فيديو)

الإفتاء توضح حكم المصافحة بين المصلين وقول حرمًا بعد الصلاة

حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر فى شهر رجب.. الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية