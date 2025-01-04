أزمات لاعبي كرة القدم في 2024.. مشاجرة إمام عاشور وفرد أمن المول.. أحمد فتوح يدهس أمين شرطة.. ياسر المحمدي يتعدى على فتاة بقطر.. رجب عمران يتسبب في مصرع شخصين بحادث تصادم

لم يكن العام 2024 عامًا عاديًّا لبعض لاعبي كرة القدم في مصر، حيث شهدت أخبارهم العديد من الأزمات القانونية التي جعلتهم يقفون أمام القضاء وأحيانًا خلف القضبان… هذه الأزمات تراوحت بين حوادث طرق وتعديات وتحرشات، فكانت سببًا في دخول بعض اللاعبين إلى السجون أو دفعهم لالتزام بالغرامات المالية.

في هذا التقرير، نسلط الضوء على أبرز القضايا التي جعلت بعض لاعبي كرة القدم يودعون العام 2024 في مراكز الشرطة والسجون، ويستقبلون العام الجديد 2025 في ظروف قانونية غير مألوفة.

رجب عمران ودهس 3 أشخاص في أوسيم

في حادث وقع في ديسمبر 2024، كان اللاعب رجب عمران، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، بطلًا لحادث مروع في منطقة أوسيم بالجيزة، حيث دهس ثلاثة أشخاص، توفي منهم اثنان، وأصيب الثالث.

لم يهرب عمران بعد الحادث، بل قام بنقل المصابين إلى المستشفى، مما ساهم في تخفيف الموقف القانوني عليه.

وعلى الرغم من أن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، إلا أن القضية لم تنتهِ، حيث حددت محكمة الجنح المختصة جلسة في يناير 2025 لبدء محاكمة اللاعب بتهمة القتل الخطأ والإصابة في حادث الدهس.

حبس وتصالح إمام عاشور في تهمة التعدي على فرد أمن

تعتبر قضية اللاعب إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، واحدة من أبرز القضايا التي أثارت الجدل في 2024.

في يونيو من نفس العام، اندلعت مشاجرة بين عاشور وأحد أفراد الأمن في مول تجاري شهير بعد أن أخبرته زوجته بتعرضها للتحرش داخل المول.

وفي تطور لاحق، وجهت النيابة تهمة التعدي على فرد الأمن مما أسفر عن إصابته. وبعدما أثبتت التحقيقات أن الحادث كان مجرد مشادة أدت إلى سقوط فرد الأمن، قررت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد حبس اللاعب لمدة 6 أشهر. لكن القضية انتهت في النهاية بالصلح بين الطرفين، بعد التنازل عن القضية.

تعويض وحبس أحمد فتوح بتهمة دهس أمين شرطة

في أغسطس 2024، وقع اللاعب أحمد فتوح في مأزق قانوني بعد أن دهس بسيارته أمين شرطة على الطريق الساحلي بالقرب من مدينة العلمين.

أدى الحادث إلى مقتل أمين الشرطة في الحال، وتم توقيع تهمة القتل الخطأ على فتوح، بالإضافة إلى اتهامه بتعاطي المخدرات بعد تحليل عيناته. ورغم هذا، حصل اللاعب على تنازل من أسرة الضحية مقابل دفع مبلغ كبير كدية. وبعد إجراء التحقيقات، قضت المحكمة بحبسه لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ.

أحمد فتحي والاعتداء على سايس

لم يسلم أحمد فتحي، لاعب بيراميدز السابق، من المواقف القانونية في 2024. ففي يوليو من نفس العام، وقع مشاجرة بينه وبين أحد "السائقين" أو "السايس" بسبب خلاف على ركن سيارة.

وعلى إثر ذلك، تم اتهام فتحي بالتعدي على السائق، وأحيلت القضية إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة.

في النهاية، قضت المحكمة بتغريم فتحي مبلغ 200 جنيه بتهمة التعدي على السائق، وهي قضية أخرى تعكس الأزمات القانونية التي طالت بعض اللاعبين في 2024.

أحمد ياسر المحمدي والتحرش بفتاة في قطر

أبرز القضايا الجنائية الدولية التي هزت الوسط الرياضي المصري في 2024 كانت قضية اللاعب أحمد ياسر المحمدي، لاعب نادي الريان القطري. حيث تم اتهام المحمدي في قضية التعدي على فتاة في قطر في أكتوبر من نفس العام. إثر تقديم الفتاة بلاغًا، تم فتح تحقيق مع اللاعب، وتبين أن المحمدي هرب إلى مصر بعد الحادث، مما دفع السلطات القطرية إلى طلب القبض عليه عبر الإنتربول الدولي. وفي نهاية المطاف، تم القبض عليه في شرم الشيخ في نوفمبر 2024، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بالسجن المشدد 3 سنوات بحق اللاعب.

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