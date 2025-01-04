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رياضة

كأس مصر، سموحة يتقدم على منتخب السويس بهدف في الشوط الأول

فريق سموحة الأول
فريق سموحة الأول لكرة القدم، فيتو

كأس مصر، انتهى الشوط الأول من مباراة سموحة أمام منتخب السويس بتقدم الأول بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن باستاد برج العرب، ضمن مواجهات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر

هدف سموحة سجله محمد سالم في الدقيقة 45+3 

وسيطر فريق سموحة على مقاليد الأمور في أغلب فترات الشوط الأول، وحاصر منتخب السويس المتراجع في نصف ملعبه، وأتيحت له العديد من الفرص، ونجح محمد سالم في استغلال إحدى الفرص وتسجيل هدف التقدم لفريق الموج الأزرق في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع

تشكيل سموحة أمام منتخب السويس 

بدأ نادي سموحة بقيادة أحمد سامي المدير الفني مباراته أمام منتخب السويس بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أشرف 

خط الدفاع: مصطفى ميدو، محمد ربيعة، محمد زيكا، أشرف مجدي

الوسط: محمد كناريا، دوكو دودو، إسلام جابر، أبو بكر ليادي

الهجوم: صامويل أمادي، محمد سالم.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: حسين تيمور. عبدالرحمن عامر.  مكرونة. البدري. أحمد خالد، محمود صابر. عبدالله يستنجي.  أحمد ايهاب. محمد كونيه.
 

سامي يحذر لاعبيه من الإستهانة بمنتخب السويس

وحذر أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، لاعبي فريقه من الإستهانة بالمنافس، أو تراجع أداء الفريق، مشددًا على ضرورة إحترام فريق السويس وتقديم أداء رجولي وبذل أقصى ما في وسعهم من أجل حصد 3 نقاط، وحصد بطاقة التأهل لدور ال16 ببطولة كأس مصر ومصالحة الجماهير ومجلس الادارة بسبب التراخي في المستوى بشكل غير مسبوق في الموسم الحالى.

تشكيل منتخب مصر السويس أمام سموحة

وأعلن الجهاز الفني لفريق منتخب السويس بقيادة أشرف خضر تشكيل فريقه لمواجهة سموحه بإستاد برج العرب وذلك ضمن منافسات دور ال32 لكأس مصر 
وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد السعدني  

خط الدفاع: أحمد خالد - محمد رضا - محمود قطب - محمد هيكل 

خط الوسط: أحمد إبراهيم - أحمد عامر - صامويل 

خط الهجوم: شيكا - عوض التهامي - بيبو

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل: 

محمد رشاد - محمود طه - بولبوا - عبدالله محفوظ - أحمد حجي - سيد موسى - محمد احمد - حاتم جميل - عضام فرج.

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كأس مصر منتخب السويس ستاد برج العرب حمد سالم اشرف خضر سموحة ضد منتخب السويس

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