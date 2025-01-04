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رياضة

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة

كأس مصر، تقام اليوم السبت 4 مباريات في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، ويلتقي سيراميكا مع لافيينا على ستاد المقاولون، ويحل منتخب السويس ضيفا على سموحة على ستاد الإسكندرية.

 

كما يستضيف الإسماعيلي نظيره طنطا على ستاد الإسماعيلية، فيما يلتقي البنك الأهلي نظيره بترول أسيوط على استاد القاهرة.

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر 

البنك الأهلي ضد بترول أسيوط - 2:30 مساءً

الإسماعيلي ضد طنطا - 2:30 مساءً

سيراميكا كليوباترا ضد لافيينا - 5:30 مساءً

سموحة ضد منتخب السويس - 5:30 مساءً

 

القنوات الناقلة لمباريات كأس مصر 

 ومن المقرر أن تنقل مباريات اليوم في بطولة كأس مصر عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة المحلية.

وحسم المقاولون وزد تذكرتي أولي تذاكر التأهل للدور المقبل “دور الـ 16 ” من بطولة كأس مصر بعدما حقق المقاولون الفوز على بتروجيت بركلات الترجيح، وزد على ديروط 3-1.

 

قرعة دور الـ32 بكأس مصر

وأسفرت قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لموسم 2023 - 2024، التي أقيمت بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة عن المواجهات الآتية:

بيراميدز × المنصورة 

بتروجيت × المقاولون العرب  - فوز المقاولون (انتهت)

إنبي × حرس الحدود - فوز إنبي (انتهت) 

الإسماعيلي × طنطا 

غزل المحلة × سبورتنج 

فاركو × الترسانة - فوز فاركو (انتهت)

البنك الأهلي × بترول أسيوط

المصري × وادي دجلة

الزمالك ×  أبو قير للأسمدة

مودرن سبورت × المصرية للاتصالات

سموحة × منتخب السويس

زد إي سي × ديروط  - فوز زد (انتهت)

سيراميكا كليوباترا × لافيينا 

طلائع الجيش × الأولمبي - فوز طلائع الجيش (انتهت)

الجونة × القناة  - فوز الجونة (انتهت) 

الاتحاد السكندري × تيم إف سي

 

الأهلي خارج منافسات كأس مصر

وتشهد مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي غياب النادي الأهلي، بقرار عقابي من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بعد اعتذاره عن استكمال المسابقة في النسخة الماضية من دور الـ 16، ليتم استبعاده من المسابقة هذا الموسم وتغريمه مليون جنيه تنفيذا للائحة البطولة.

 

بيراميدز حامل اللقب

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، عقب فوز في المباراة النهائية على زد إف سي بهدف مقابل لا شيء، في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب. 

 

 

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