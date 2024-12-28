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رياضة

أول تعليق من رئيس نادي السويس بعد قرارات لجنة الانضباط

أسامة الموشي رئيس
أسامة الموشي رئيس نادي منتخب السويس، فيتو

اتحاد الكرة، علق أسامة الموشي رئيس نادي منتخب السويس على قرارات لجنة الإنضباط باتحاد الكرة، بحرمانه عاما كاملا من دخول الملاعب في المسابقات التي يشارك فيها نادي منتخب السويس.

اتحاد الكرة يجامل عامر حسين

وقال أسامة الموشي في تصريحات خاصة لفيتو، أن القرارات الصادرة اليوم عن لجنة الانضباط، ضد نادي منتخب السويس وجماهيره، تمثل مجاملة صريحة لـ عامر حسين عضو اتحاد الكرة في المجلس السابق، خاصة أن الأخير سخر كل إمكانيات اتحاد الكرة في الموسم الماضي من أجل مساعدة نادي سبورتنج السكندري على التأهل لبطولة الدوري المصري الممتاز.

عامر حسين، فيتو
عامر حسين، فيتو

وأضاف أسامة الموشي، أن المباراة محل العقوبات التي صدرت اليوم عن لجنة الانضباط، كانت تجمع منتخب السويس أمام سبورتنج في دورة الترقي الموسم الماضي على ملعب حرس الحدود، وشهدت مجاملة واضحة من طاقم التحكيم للفريق السكندري وعامر حسين بعد طرد أحد لاعبي فريقي بعد 10 دقائق فاعترضت أثناء جلوسي في مقصورة الملعب دون أي خروج عن النص 

وتساءل الموشي: ماذا فعلت جماهير السويس حتى يتم حرمانها من مساندة فريقها 6 مباريات كاملة

الطعن على قرارات الانضباط

وأكد رئيس نادي منتخب السويس أنه سيتقدم بطعن على قرارات لجنة الإنضباط أمام لجنة الاستئناف خلال الأيام القادمة.

قرارات لجنة الانباط ضد نادي منتخب السويس

وأصدرت لجنة الإنضباط باتحاد الكرة المصري، اليوم السبت، مجموعة من القرارات الانضباطية، بشأن بعض الأحداث التي شهدتها مباريات كرة القدم في الموسم الماضي، على مستوى القسمين الأول والثاني

وتضمنت قرارات لجنة الإنضباط عقوبات رادعة ضد نادي منتخب السويس، جاءت على النحو التالي:

1- حرمان أسامة عبد القادر محمد على رئيس نادى منتخب السويس من دخول الملاعب لمدة عام كامل، في المسابقات التي يشارك فيها نادى منتخب السويس، والتحذير بفرض عقوبة انضباطية مشددة فى حالة تكرار المخالفة على النحو الوارد بالمادة 2/20 من لائحة الانضباط.

2- معاقبة نادی منتخب السويس باللعب بدون جمهور لست (6) مباريات، لما ارتكبته جماهير النادى.

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