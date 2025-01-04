المشدد 5 سنوات لفرد أمن ومندوب شركة لاتهامهما بقتل شخص بالقليوبية

قررت الدائرة الأولى جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها، بقبول الاستئناف شكلا المقدم من فرد أمن ومندوب شركة، لاتهامهما بقتل شخص والشروع في قتل 3 آخرين خلال مشاجرة نشبت بينهما بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل جمعة، وأمانة سر علي القلشي.

أمر الإحالة في معاقبة متهمين بقتل شخص بالقليوبية

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9668 لسنة 2023 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 1218 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "أحمد ف ع"، فرد أمن بشركة لتحلية المياه، و"محمد ص ع"، 38 سنة، مندوب بشركة تحلية المياه، ومقيمان بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لأنهما في يوم 29 / 4 / 2023 بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليه مسعد ج عمدًا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة جنايات بنها ، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على قتل المجني عليه، وأعدا لذلك الغرض سلاح ناري "بندقية خرطوش"، بأن تربصا به بمحل الواقعة وبحوزتهما السلاح الناري سالف البيان، وما أن ظفرا به حتى أطلق المتهم الأول عيارًا ناريًا صوبه، قاصدًا من ذلك قتله، فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، والتي أودت بحياته، حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره ومساعدته على الفرار على النحو المبين بالتحقيقات.

معاقبة متهمين بقتل شخص في مشاجرة بجنايات بنها

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في قتل المجني عليهم "أمير محمد جودة عيد غلاب، محمد ياسر محمد عبد المقصود، مدحت صالح عبد الفتاح عليوة"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهما، وأعدا لذلك الغرض سلاح ناري "بندقية خرطوش"، بأن تربصا بهم أيضًا وبحوزتهم السلاح الناري سالف البيان، وما أن ظفروا بهم حتى أطلق المتهم الأول عيارًا ناريًا صوبهم فوقعت الجريمة محل الوصف السابق، حال تواجد المتهم الثاني بمسرح الواقعة للشد من أزره ومساعدته على الفرار، قاصدًا من ذلك قتلهم، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو الحيد عن مقصده علي النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، جنايات بنها أنه أحرز المتهم الأول وحاز المتهم الثاني بواسطته بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "اثنان بندقية خرطوش"، كما أحرز المتهم الأول وحاز المتهم الثاني بواسطته ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.

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