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المشدد 7 سنوات لربة منزل بتهمة قتل نجل شقيق زوجها بالقليوبية

جنايات بنها، فيتو
جنايات بنها، فيتو

 قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لربة منزل لاتهامها بقتل نجل شقيق زوجها، بعدما استدرجته واحتجزته بشقتها، واعتدت عليه بالضرب باستخدام عصا ورطم رأسه بالحائط والتسبب في وفاته بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

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 وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 243 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 10 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمة "ب م ف"، 26 سنة، ربة منزل، مقيمة عرب العيايدة دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لأنها في يوم 20 / 3 / 2023 بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلت الطفل المجني عليه مدحت ح، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أنه كان ذلك بأن كالت له عدة ضربات بأداة إعتداء "عصا" استقرت برأسه وأماكن متفرقة من جسده، كما قامت برطم رأسه بحائط - بنية إزهاق روحه - فأحدثت إصابته التي أبان عنها تفصيلًا تقرير الصفة - التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

 

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 وأوضح أمر الإحالة بالقليوبية، أنه اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى تقدمتها هي أنها في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، احتجزت الطفل المجنى عليه مدحت حسين علاء قاسم زكي، دون وجه حق، وعذبته بالتعذيبات البدنية التي أبان عنها تفصيلًا تقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته على النحو - المبين بالتحقيقات، كما أحرزت أداة (عصا) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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