جنايات بنها تؤيد حكم الإعدام للمتهم بالتعدي على طفلة من ذوي الهمم

قضت الدائرة الأولى جنايات مستأنف بمحكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل جمعة، وأمانة سر علي القلشي، بتأييد حكم المستأنف بإعدام عاطل، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في اتهامه بخطف طفلة بالتحايل وإيهامها بإعطائها لعبة واستدرجها والتعدي عليها مستغلا إعاقتها الذهنية بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

جنايات بنها تعاقب متهم بالتعدي على طفلة معاقة ذهنيا

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 202600 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2211 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد ح إ"، 32 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، لأنه بتاريخ 16 / 4 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، خطف بالتحايل المجني عليها "ر أ ع"، 9 سنوات، بأن أوهمها بإعطائها "لعبة"، فانخدعت بذلك واستدرجها بذلك إلى داخل مسكنه، محل الواقعة، مستغلا آفتها العقلية فأقصاها بعيد عن أعين ذويها ورقبائها على النحو المبين بالتحقيقات.

أمر الإحالة في ضبط متهم بالتعدي على طفلة بالقليوبية

وتابع أمر الإحالة جنايات بنها أنه اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان أنفى البيان واقع المجني عليها الطفلة سالفة الذكر، والتي لم تبلغ من العمر 18 سنة ميلادية كاملة وكان ذلك بالقوة والتهديد، بأن وجد في تدنيس حرمة جسدها وسيلة لإشباع شهواته الدنيئة، وتعدى عليها منتهكا بذلك براءتها مشبعا شهواته على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم عرض المجني عليها للخطر بأن عرض حياتها وأمها وأخلاقها للخطر مرتكبا جريمته محل التهم السابقة حال كون المجني عليها من ذوي الإعاقة البدنية والعقلية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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