السبت 04 يناير 2025
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بنها الأهلية تستقبل وفدا من جامعة العلوم التطبيقية الأردنية

جامعة بنها الاهلية،فيتو
جامعة بنها الاهلية،فيتو

استقبل الدكتور كريم الدش نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية برعاية الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية،  بحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وفدا من جامعة العلوم التطبيقية الخاصة بالمملكة الأردنية الهاشمية، برئاسة الدكتور محمد النجار، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وبرفقته الدكتور أحمد البربري.

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 استراتيجية جامعة بنها الأهلية لتوسيع آفاق التعاون الدولي
 

وأكد الدكتور كريم الدش أن الزيارة تأتي في إطار استراتيجية جامعة بنها الأهلية لتوسيع آفاق التعاون الدولي وتحقيق التميز الأكاديمي، مشيرا الى أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعتين، ومناقشة فرص تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير برامج أكاديمية مشتركة لخدمة طلاب الجامعتين.
وأعرب نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للعلاقات الدولية عن تطلعه لتعزيز التعاون مع جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، مضيفا أنه تم الاتفاق على عدد من الخطوات المستقبلية لتعزيز سبل التعاون بما يخدم المصالح المشتركة بين الجامعتين.
من جانبه أشاد الدكتور محمد النجار بمستوى التطور الذي تشهده جامعة بنها الأهلية، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكات الإقليمية بين الجامعات لتحقيق التميز في التعليم العالي والبحث العلمي.

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