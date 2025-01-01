فريق كرة القدم بجامعة القناة يتوج ببطولة المحافظة

حققت جامعة قناة السويس إنجازًا رياضيًا جديدًا بتتويج منتخب العاملين بالجامعة لكرة القدم ببطولة المحافظة للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه الحاسم على فريق التربية والتعليم بضربات الجزاء الترجيحية.

مكان إقامة البطولة

أقيمت المباراة في الصالة المغطاة بمركز شباب الشيخ زايد، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث سجل النجم أحمد علي هدف فريق العاملين بالجامعة.

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

ضربات الجزاء الترجيحية

وتألق اللاعبان أيمن رفعت وعمر صلاح بتسجيلهما لضربتي الترجيح، بينما أبدع الحارس محمد عيد بتصديه الحاسم لضربة الجزاء الأخيرة، ليقود فريق العاملين بجامعة قناة السويس نحو التأهل إلى بطولة الجمهورية الصيف المقبل.

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

رئيس الجامعة يقدم التهنئة للعاملين

وفي هذه المناسبة، قدم الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، تهانيه القلبية لفريق العاملين وجهازه الفني والإداري على الأداء المميز والروح الرياضية العالية التي أظهروها خلال البطولة.

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

وأكد "مندور" أن هذا الإنجاز يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لدعم الأنشطة الرياضية وتشجيع العاملين على تحقيق التميز في مختلف المجالات.

أقيمت المباراة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، شريف فاروق، أمين عام الجامعة.

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

أبرز الحضور خلال فعاليات البطولة

حضر اللقاء عدد من القيادات البارزة، من بينهم الدكتور محمد عبد النعيم ممثلًا عن رئيس الجامعة، المهندس عادل البير أمين الجامعة المساعد، الدكتور أحمد سويلم ممثل اللجنة الرياضية بالجامعة، والكابتن رضا صقر رئيس اللجنة الرياضية بالمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى العديد من مديري العموم وقيادات الجامعة والمحافظة.

قاد الفريق الكابتن محمد حسن كمدير فني، وضمت قائمة اللاعبين محمد عيد وأحمد كمال في حراسة المرمى، واللاعبين أيمن رفعت، حسام حسني، أحمد السيد، أحمد علي، أحمد عادل، عمر صلاح، أحمد ناصر، ومحمد مصطفى.

بهذا الإنجاز، تؤكد جامعة قناة السويس التزامها بدعم الأنشطة الرياضية للعاملين، مما يسهم في تعزيز انتمائهم للجامعة ودفعها نحو مزيد من التميز في مختلف المجالات.



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