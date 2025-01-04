جنايات شبرا تبدأ محاكمة المتهمين في قضية الدارك ويب

بدأت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، ومحمد علي محمود حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان، منذ قليل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة بمحافظة القليوبية، المعروفة إعلاميا بجريمة «الدارك ويب» وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثة المجني عليه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح المادي.

محاكمة متهمين بجريمة الدارك ويب

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة، أن المتهمين وهم طارق أ ع 29 عاما، عامل بمقهى، وعلي الدين م ع، 15 عاما، طالب، مقيم بدولة الكويت، أنهما في يوم 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد م م بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته عقاقير طبية حزام من الجلد، وتوجه إلى مكان تواجد المجني عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحايل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم الهدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات وأحرز سلاح أبيض سكين، وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص مشرط وحزام من الجلد دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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