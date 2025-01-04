السبت 04 يناير 2025
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وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير للمستشفيات والمعاهد التعليمية

اجتماع د.خالد عبدالغفار
اجتماع د.خالد عبدالغفار

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بصفته رئيس المجلس، لبحث واعتماد البنود المتعلقة بشؤون عاملي الهيئة، ومنها اعتماد إجراءات الترقي  لشغل وظيفة (استشاري تعليمي- استشاري مساعد تعليمي- زميل تعليمي) وذلك بوحدات الهيئة، وأيضًا مناقشة الجوانب المالية، وبعض اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بالهيئة.

 

الهيئة التعليمية تُعد أحد الأذرع الأساسية والقوية في القطاع الطبي

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الهيئة التعليمية تُعد أحد الأذرع الأساسية والقوية في القطاع الطبي، لما تملكه من منشآت طبية بحثية تطبيقية  وتعليمية مهنية، وكذلك مهارات بشرية تتمتع بخبرات فائقة، موجهًا الشكر لجميع أعضاء مجلس إدارة الهيئة السابقين والمنضمين حديثًا، متمنًا لهم التوفيق والسداد، كما وجه الشكر للفرق الطبية العاملين بمستشفيات ووحدات الهيئة، لما بذلوه من جهود حقيقية ساهمت في الارتقاء بالخدمات الصحية، مؤكدًا حرصه على استمرار التواصل المباشر مع الجراحين والأطباء العاملين بالهيئة، للتعرف على أي تحديات قد تواجههم ومناقشة تطلعاتهم للنهوض بالمنظومة الصحية.

وخلال الاجتماع، اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء، على نشاط وإنجازات الهيئة خلال الفترة من شهر يناير وحتى ديسمبر 2024، حيث بلغ عدد المترديين على أقسام الطوارئ بجميع وحدات الهيئة مليون و543 ألفًا و592 حالة، وفي العيادات الخارجية 4 ملايين و56 ألفًا و269، كما اطلع أيضًا على أنواع الخدمات الطبية المستحدثة بالمنشآت الطبية للهيئة على مستوى محافظات الجمهورية خلال (2023- 2024)، مشيدًا بانتظام العمل داخل المنشآت الطبية للهيئة.

وتعرف الوزير، على عدد قرارات نفقة الدولة التي تم تنفيذها بوحدات الهيئة، والتي اقتربت من المليون قرار، وذلك من 2020 لـ 2024، كما بلغ إجمالي مساهمات الهيئة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار 203 آلاف و194 عملية جراحية تشمل (قساطر، جراحات قلبية باختلاف أنواعها، جراحة العظام، وجراحة العيون، والأورام، وزراعة الكبد، والكلى، والقوقعة، وجراحة المخ والأعصاب)، كما اطلع على الأنشطة البحثية للهيئة والتي بلغت 471 نشاطا بحثيا خلال 2024.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، على سرعة إنجاز الأعمال الإنشائية والتطويرية التي تتم حاليًا لبعض الوحدات الطبية للهيئة مع مراعاة الجدول الزمني، مشيرًا إلى على حرص وزارة الصحة والسكان، لتقديم كافة أوجه الدعم لتحسين العمل الصحي والتطوير من خدمات الرعاية الصحية بكافة المنشآت الطبية التعليمية.

اعتماد  نتائج إجراءات الترقي   لبعض الاستشاريين التعليمين والأطباء العاملين بالهيئة

 

 

وخلال الاجتماع، وافق المجلس برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، على اعتماد  نتائج إجراءات الترقي   لبعض الاستشاريين التعليمين والأطباء العاملين بالهيئة، وكذلك اعتماد قرارات انتداب لعدد من الفرق الطبية، وذلك وفقًا لاستيفائهم لشروط الترقية والانتداب المقررة قانونًا.

ومن جانبه، وجه الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، الشكر والتقدير إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، لاهتمامه ودعمه المستمر للهيئة التعليمية، بما يضمن تقديم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين، وكذلك دعمه لملف البرامج التدريبية  والبحثية لكافة الأطباء العاملين بالهيئة لزيادة كفائتهم ومهاراتهم.

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يُذكر أن التشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة يضم، الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور علي الأنور عميد كلية طب جامعة عين شمس، والسيد محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والسيدة هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، والدكتور شريف صفوت نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والسيدة سمر فوزي رئيس الإدارة المركزية لختامي الهيئات الخدمية بقطاع الحسابات الختامي بالهيئة، والدكتورة سحر خيري مدير المعهد القومي للتغذية، والدكتور محمد سليمان مدير مستشفى المطرية التعليمي، والدكتورة حنان الغنيمي مدير المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية، والدكتور نادر الفقي مدير معهد السمع والكلام.

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