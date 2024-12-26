السجن المؤبد لكهربائى لاتهامه بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لكهربائى سيارات لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.

السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لكهربائى سيارات لاتهامه بالإتجار بالقليوبية

صدر القرار برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

إحالت النيابة العامة بالقليوبية المتهم:- "مصطفى ح ع ح" ٢١ سنة كهربائي سيارات مقيم شارع داير الناحية بهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، في الجناية رقم ١٨٤٩٣ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم ٢٢٧٥ لسنة ۲۰٢٤ کلی جنوب بنها، لأنه بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية أحرز جوهرًا مخدرًا ( MDMB-4 en - Panca ) أحد مشتقات الاندازول كاربوكساميد وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأشار أمر الإحالة إلى أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض (مطواة) على النحو المبين بالأوراق.

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