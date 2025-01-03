إخماد حريق في مصنع كرتون بالدقهلية (صور)

أخمدت قوات الحماية المدنية بـ القليوبية حريق شب في مصنع كرتون بقرية بلقس قليوب، حيث جرى الدفع بسيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق قبل أن يمتد للمناطق المجاورة له ودون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في مصنع كرتون بقرية بلقس قليوب، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بـالقليوبية لمكان الحادث وتبين نشوب حريق بمصنع كرتون

تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء.

وتمت السيطرة الكاملة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

السيطرة علي حريق بمصنع كرتون بقليوب.،فيتو

السيطرة علي حريق بمصنع كرتون بقليوب.،فيتو

السيطرة علي حريق بمصنع كرتون بقليوب.،فيتو

السيطرة علي حريق بمصنع كرتون بقليوب.،فيتو

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