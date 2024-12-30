9 زلازل تضرب إثيوبيا خلال 24 ساعة لأول مرة، وخبير جيولوجيا: تهدد سد النهضة

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن نشاط زلزالي غير مسبوق في إثيوبيا حاليًا، حيث بلغ عدد الزلازل التي ضربت إثيوبيا في يوم واحد 9 زلازل، الأمر الذي يثير القلق مع وصول حجم الماء المُخزن في سد النهضة إلى 60 مليار متر مكعب منذ الخامس من سبتمبر الماضى.

يوم مشهود في إثيوبيا

وقال عباس شراقي عن العدد المتزايد للزلازل التي ضربت إثيوبيا خلال يوم واحد فقط: "يوم مشهود فى إثيوبيا 9 زلازل، بإجمالى 58 مع نهاية 2024".

مركز زلازل إثيوبيا، فيتو



وعن زيادة أعداد الزلازل قال شراقي: "نشاط غير مسبوق لـ الزلازل فى إثيوبيا حيث وقع عدد 9 زلازل بقوة 4 - 5 درجة على مقياس ريختر يوم الأحد 29 ديسمبر 2024، حتى وصل العدد إلى 23 زلزالا خلال 9 أيام (21 - 20 ديسمبر 2024)، بإجمالى 58 زلزالا خلال 2024، مسجلا بذلك أعلى معدل فى العقد الأخير، وأعلى من العام الماضى الذى سجل 38 زلزالا".

وأشار إلى وجود علاقة بين زيادة الزلازل وبداية التخزين في سد النهضة، قائلا: "وكان عدد الزلازل عند بدء التخزين فى سد النهضة عام 2020 ثلاثة زلازل فقط، ازدادت إلى 8، ثم 22، فى 2021، 2022، على الترتيب."

قنبلة موقوتة سد النهضة يخزن 60 مليار متر مياه

وأوضح شراقي أن "سد النهضة به حاليا 60 مليار متر مكعب منذ الخامس من سبتمبر الماضى، وهذا يعادل 60 مليار طن مما يشكل وزنا كبيرًا على القشرة الأرضية الهشة جيولوجيا فى إثيوبيا نتيجة وجود الأخدود الأفريقى (أكبر فالق فى القشرة الأرضية اليابسة)، وهى أكثر المناطق الأفريقية نشاطًا للزلازل والبراكين، كما أن تسرب المياه من بحيرة سد النهضة يساعد على انزلاق الكتل الصخرية وتنشيط الزلازل."

زلازل إثيوبيا تتزايد، فيتو



وأكد شراقي أن "الزلازل الحالية ضعيفة إلى متوسطة تأثيرها أقل على سد النهضة نظرا للمسافة 500 - 600 كم أو القوة الضعيفة، إلا أن تكرار الزلازل فى مكان ما قد يكون مقدمة لزلزال أكبر مدمر، خاصة فى منطقة سد النهضة بعد أن اكتمل الملء وأصبح قنبلة مائية قابلة للانفجار فى أى وقت."



وكان الدكتور عباس شراقي قد أكد وجود نشاط زلزالي غير مسبوق في إثيوبيا، الزلزال رقم 52 فى 2024، مشيرًا إلى وقوع 3 زلازل في إثيوبيا، صباح أمس الأحد 29 ديسمبر، بإجمالى 52 زلزالا لعام 2024 مسجلًا رقمًا قياسيًا.

5 زلازل في العام فقد قبل ملء سد النهضة

كما أكد شراقي أن الزلازل التي تقع في إثيوبيا كانت في المتوسط 5 زلازل سنويًا، قبل بدء التخزين فى سد النهضة، 20 زلزالا فى 8 أيام فقط (21 -29 ديسمبر 2024) بقوة 4.6، 4.5، 4.8 درجة على مقياس ريختر وعمق 10 كم فى منطقة الأخدود الإثيوبى الساعة 3:51، 5:19، 5:57 ص بتوقيت القاهرة، على بعد 500 - 600 كم من سد النهضة، 100 - 150 كم من أديس أبابا العاصمة."

علاقة سد النهضة بزيادة عدد الزلازل في إثيوبيا، فيتو



وأشار شراقي إلى وقوع 4 زلازل جديدة في يوم 28 ديسمبر 2024، فى منطقة الأخدود الإثيوبى بقوة 4.4، 4.6، 5، 4.7 درجة على مقياس ريختر، بعمق 10، 10، 24، 10 كم، الساعة 3:32، 7:12، 9:43 ص، 7:30 م بتوقيت القاهرة، أحدهما على الحافة الغربية للأخدود على بعد 500 كم من سد النهضة.

كما وقع يوم 27 ديسمبر 2024، ثلاثة زلازل أخرى في إثيوبيا، أقوى من 4 درجة أشدها 5.2 درجة فى 6 أكتوبر الماضى، مسجلًا بذلك أعلى رقم خلال العشر سنوات الأخيرة، وأعلى من العام الماضى بإحدى عشر زلازل وكان المتوسط قبل بدء التخزين فى سد النهضة 2020 حوالى 5 زلازل في العام فقط.



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