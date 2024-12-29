بعد زيادة التشققات، خبراء يكشفون سر انتشار زلازل إثيوبيا وتأثيرها على سد النهضة (فيديو)

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن نشاط زلزالي غير مسبوق يضرب إثيوبيا، حيث وقع اليوم 3 زلازل، صباح اليوم الأحد، ليبلغ عدد الزلازل التي ضربت إثيوبيا 52 زلازلا خلال عام 2024.

نشاط زلزالى غير مسبوق فى إثيوبيا

كما كشف الدكتور رشاد حامد، مستشار اليونسيف، عن سر زيادة الزلازل في إثيوبيا، مؤخرًا، حيث أكد وجود علاقة بين بداية الملء في سد النهضة ووقوع المزيد من الزلازل في المنطقة، وذلك ما يؤكده الرسم البياني، مشيرًا إلى أن السد مبني عند نهاية فالق ضخم بين جبال شاهقة، والموجات الزلزالية تنتقل عبر الفوالق.

زلازل جديدة تضرب إثيوبيا اليوم، فيتو

وقال الدكتور عباس شراقي إن هناك "نشاط زلزالى غير مسبوق فى إثيوبيا، الزلزال رقم 52 فى 2024".

وأكد عباس شراقي على "وقوع ثلاثة زلازل فى إثيوبيا، صباح اليوم الأحد 29 ديسمبر، بإجمالى 52 زلزال لعام 2024، مسجلًا رقمًا قياسيًا، في المتوسط 5 زلازل سنويًا قبل بدء التخزين فى سد النهضة".

وأوضح الدكتور عباس شراقي أنه قد حدث 20 زلزال في إثيوبيا خلال 8 أيام فقط (21 -29 ديسمبر 2024)، بقوة 4.6، و4.5، و4.8 درجة على مقياس ريختر، وعمق 10 كم فى منطقة الأخدود الإثيوبى الساعة 3:51، 5:19، 5:57 صباحًا بتوقيت القاهرة، على بعد 500 - 600 كم من سد النهضة، 100 - 150 كم من أديس أبابا العاصمة."

سد النهضة أصبح قنبلة موقوته

وقال الدكتور عباس شراقي إن "سد النهضة به حاليًا 60 مليار متر مكعب، يعادل 60 مليار طن، وهذا يشكل وزنًا كبيرًا على القشرة الأرضية الهشة جيولوجيا فى إثيوبيا نتيجة وجود الأخدود الأفريقى الذى يقسم اثيوبيا نصفين، وهى أكثر المناطق الأفريقية تعرضًا للزلازل والبراكين."

سد النهضة مبني على فالق الأخدود الإفريقي، فيتو

وأكد الدكتور شراقي أن "الزلازل الحالية ضعيفة إلى متوسطة تأثيرها أقل على سد النهضة نظرا للمسافة 600 كم أو القوة الضعيفة، إلا أن تكرار الزلازل فى مكان ما قد يكون مقدمة لزلزال أكبر مدمر، خاصة فى منطقة سد النهضة بعد أن اكتمل الملء وأصبح قنبلة مائية قابلة للانفجار فى أى وقت.. ربنا يستر".

وكشف الدكتور رشاد حامد، مستشار اليونسيف لتحليل البيانات، عن سر انتشار الزلازل بشكل كبير في إثيوبيا، نؤخرًا، فقال "البعض ينفي وجود علاقة استنادا الي ان مركز الزلازل يبعد عن السد 600 كم، ويري ان سلاسل الجبال التي تفصل بين الاخدود الافريقي العظيم وموقع السد تمنع وصول طاقة الزلزال للسد."

سر زيادة النشاط الزلزالي في إثيوبيا

وأكد الدكتور رشاد حامد أنه "في المقابل يرى آخرون وأنا منهم أن الارتباط مؤكد لهذا الاسباب:

1- الرسم البياني الذي يبين زيادة الزلازل متزامنة مع ملء السد يقطع بوجود علاقة.

الرسم البياني لزيادة الزلازل في إثيوبيا بعد سد النهضة، فيتو



2- السد الإثيوبي مبني عند نهاية فالق ضخم بين جبال شاهقة، حيث يصل عمق الفالق إلى أكثر من 1000 متر. وبما أن الموجات الزلزالية تنتقل عبر الفوالق، فإن بعد مركز الزلزال عن السد بمسافة 600 كم لا يعني أن الموجات الزلزالية لن تصل إلى السد أو ستضعف قبل وصولها، لأنها تنتقل عبر الفالق.

وتساءل الدكتور رشاد حامد "هل يتحمل السد الإثيوبي زلزال مناظر لزلزال وادي العفر، الذي وقع سنة 1983 وكانت قوته 6.9 ريختر، وهذا الزلزال كانت قوته 1412 ضعف الزلزال الذي وقع اليوم؟"

فديو اخر تشققات ارضية في مدينة أواش بإثيوبيا اثر تاثير الهزات الارضية المستمرة pic.twitter.com/sttXWwKVce — راصد الزلازل والبراكين 2024 (@Hgffkk6) December 28, 2024

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف زيادة تشققات الأرض في إثيوبيا، وذلك بسبب زيادة الزلازل التي تحدث يوميًا في إثيوبيا.

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