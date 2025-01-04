المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين لحيازة أسلحة بالموسكي

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات في سرقة المواطنين بالإكراه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة بمنطقة الموسكي.

وكان قسم شرطة الموسكي، أثناء تفقده الحالة الامنية علي الطريق الدائري شاهد 3 أشخاص يستقلون دراجة بخارية بدون لوحات تسير عكس الاتجاه، وعند استيقافهم عثر بحوزتهم على سلاح نارى فرد خرطوش وسلاح أبيض مطواه ومبلغ مالي

وبمناقشتهم أقروا بأنهم قاموا بالاتفاق على تكوين تشكيل عصابى فيما بينهم وذلك لسرقة المواطنين كرها عنهم، والاتجار في المواد المخدرة، وأن الأسلحة المضبوطة يستخدموها في ارتكاب وقائع السرقة بالإكراه، ودفاعا عن تجارتهم الآثمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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