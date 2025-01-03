الجمعة 03 يناير 2025
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حوادث

إجراء جديد ضد لص سرق لاب توب ومتعلقات مصلين من مسجد بالشرقية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

جدد قاضي المعارضات حبس لص سرق لاب توب ومتعلقات من داخل مسجد أثناء أداء الصلاة بالشرقية، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تابعت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن سرقة شخص حقيبة تحتوي على جهاز "لاب توب" وبعض المتعلقات من داخل  أحد المساجد بالشرقية أثناء أداء الصلاة.

 

سرقة من بيت الله 

 وبالفحص تبين تلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغًا من (مندوب توصيل طلبات بشركة أجهزة إلكترونية) بذات الواقعة، حيث أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وأرشد عن المسروقات، كما أقر بارتكابه واقعة أخرى مماثلة.
 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
 

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