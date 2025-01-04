السبت 04 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة تشكيل عصابي بتهمة سرقة سيارة في الزيتون للمحاكمة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أمرت نيابة الزيتون بإحالة تشكيل عصابي مكون من ربة منزل وعاطلين بتهمة سرقة سيارة للمحاكمة الجنائية.

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام نيابة الزيتون حيث أكدوا أنهم رصدوا سيارة في منطقة الزيتون، ونجحوا في الاستيلاء على حقيبة يد بداخلها مبالغ مالية ومتعلقات شخصية ثم انصرفوا من المكان.


وأضاف المتهمون أنهم عقب ذلك تصرفوا في المسروقات بالبيع، وتخلصوا من الباقي، ثم قاموا بشراء كمية من المواد المخدرة لترويجها على المدمنين.

كان اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، قد تلقى إخطارا من قسم شرطة الزيتون بتلقيه بلاغ من احد المواطنون يفيد فيه بسرقة محتويات ومبلغ مالي من داخل سيارته


بعمل التحريات اللازمة تم التوصل الي المتهمين وتبين أنهم ربة منزل وعاطلين، عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الزيتون قسم شرطة الزيتون النيابة العامة

مواد متعلقة

حبس 3 تشكيلات عصابية بتهمة سرقة مهمات كهربائية ودراجات نارية بالدقهلية والغربية والشرقية

إحالة عاطلين للجنايات بتهمة سرقة مواتير مياه في المطرية

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية على المحال والعقارات بالمحافظات
ads

الأكثر قراءة

يحذرهم من خطر داهم، توفيق عكاشة يوجه رسالة لدول الخليج بشأن أحمد الشرع

مصدر بالأهلي يكشف مستقبل كولر بعد الخسارة أمام بلوزداد

مفاجأة سارة في سعر الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر جرام الذهب في الصاغة صباح اليوم السبت 4 يناير 2025

قرار من كولر بشأن الشناوي بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة

أخبار مصر: وزيرة ألمانية ترد على امتناع الشرع عن مصافحتها، وفاة والد فنانة شهيرة، تطورات ضم مرموش لمان سيتي، تحذير من انقلاب جوي

أم تتبرع بكلية لنجلها لإنقاذ حياته بعد إصابته بفشل كلوى مزمن (فيديو )

منوعات

المزيد

استطلاع: 34.6% من الشركات الألمانية تعتزم الاستثمار في حماية المناخ

أم تتبرع بكلية لنجلها لإنقاذ حياته بعد إصابته بفشل كلوى مزمن (فيديو )

مصرع 6 أشخاص وإصابة 32 آخرين بسقوط حافلة من ارتفاع 150 مترا في بيرو (صور)

مطابق لنوع ورم المريض، طبيب يصاب بالسرطان بعد عملية جراحية لمريض مصاب بحالة نادرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت؟

تعرف على أسعار السكر اليوم السبت

عودة الأمطار والرياح وبداية لعدم الاستقرار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الموسيقار الكبير يحيى خليل يفتح النار على وزارة الثقافة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي المساكن الطيبة في الجنة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير رؤية القطن في المنام وعلاقته بالحصول على مال وفير الفترة المقبلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 4 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية