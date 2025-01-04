إحالة تشكيل عصابي بتهمة سرقة سيارة في الزيتون للمحاكمة

أمرت نيابة الزيتون بإحالة تشكيل عصابي مكون من ربة منزل وعاطلين بتهمة سرقة سيارة للمحاكمة الجنائية.

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام نيابة الزيتون حيث أكدوا أنهم رصدوا سيارة في منطقة الزيتون، ونجحوا في الاستيلاء على حقيبة يد بداخلها مبالغ مالية ومتعلقات شخصية ثم انصرفوا من المكان.



وأضاف المتهمون أنهم عقب ذلك تصرفوا في المسروقات بالبيع، وتخلصوا من الباقي، ثم قاموا بشراء كمية من المواد المخدرة لترويجها على المدمنين.

كان اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، قد تلقى إخطارا من قسم شرطة الزيتون بتلقيه بلاغ من احد المواطنون يفيد فيه بسرقة محتويات ومبلغ مالي من داخل سيارته



بعمل التحريات اللازمة تم التوصل الي المتهمين وتبين أنهم ربة منزل وعاطلين، عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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