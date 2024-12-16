النص الكامل لحيثيات حبس اللاعب أحمد فتوح سنة مع الإيقاف.. 10 ملايين جنيه الدية.. محمد صبحي يكشف تفاصيل الحادث.. والمتهم: لا أتعاطى مخدرات

محاكمة أحمد فتوح، أودعت محكمة مطروح حيثيات حكمها بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وسحب الرخصة وغرامة ٢٠ ألفًا لأحمد فتوح لاعب الزمالك بتهمة القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، في حادث دهسه لأمين شرطة أثناء عبوره الطريق بأحد شوارع الساحل الشمالي.

وجاء في حيثيات المحكمة أنها اطمأنت لما قاله محمد صبحي، الشاهد الثاني بتحقيقات النيابة أنه وأحمد فتوح توجهوا إلى أحد المطاعم بقرية ريكسوس بالساحل الشمالي لتناول طعام العشاء به وبعد أن فرغوا استقلوا سيارة المتهم التي كان يقودها، وتوجهوا إلى قرية هاسيندا باي" وبلغت سرعة السيارة حوالى 150 كم في الساعة تقريبًا، وكان منشغلًا في استخدام هاتفه الجوال، ثم فوجئ بصوت الشاهد الثاني محذرا إياه بقوله"حاسب حاسب"، أعقبها ارتطام شديد بالسيارة وكسر زجاجها الأمامي فقام بالقفز منها بمجرد تهدئة سرعتها واكتشف أن المتهم صدم شخصا كان بيسار الطريق.

الطب الشرعي: إيجابية تعاطي أحمد فتوح الحشيش



وأضافت الحيثيات أن الدكتور جمال عبد الرازق مدير مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية، شهد بتحقيقات النيابة أنه قام بسحب عينه دم وأخذ عينة بول من المتهم أحمد فتوح وتم وضعها بالعبوات الخاصة بمعرفته بشكل يضمن سلامتها وصلاحيتها وقام بتحريزها وإرسالها إلى المعمل الكيميائي للتحليل، وقد أثبت التحليل إيجابية وجود نواتج أيض الحشيش بعينة بوله بما يؤكد تعاطيه مخدر الحشيش، إذ أن نواتج أيض الحشيش تعني قيام الجسم بتكسير المخدر داخل الجسم بفعل العمليات الحيوية وامتصاص الجسد له.



وأشارت الحيثيات إلى أن الخبير الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية هاني قباري، قال إنه عقب ورود عينتي دم وبول المتهم أحمد فتوح تم تحليلها ووجد عينة البول إيجابي تحتوي علي نواتج أيض الحشيش بما يعني تناول المتهم مخدر الحشيش، وأضاف بعدم وجود عقاقير طبية متداولة داخل مصر تحوي جوهر الحشيش المخدر أو المادة الفعالة له.

أحمد فتوح ينكر تعاطي الحشيش

وتبين من الحيثيات أنه بورود كتاب مباحث مرور مطروح أثبتت أن السرعة القصوى المقررة للسيارات الملاكي بمكان حصول الواقعة هي ١٠٠ كم ساعة، وبمواجهة المتهم أحمد فتوح أنكر ما نسب إليه بشأن تعاطيه المخدر الحشيش وأقر بارتكابه واقعة دهس المجنى عليه بدون قصد منه وأضاف أنه عادة يسير بالسيارة قيادته بسرعة مفرطة إلا أنه وقت الحادث كان يسير بسرعة تتراوح بين ١١٠، ١٢٠ كم ساعة.

تصالح مقابل 10 ملايين جنيه

وأشارت الحيثيات أنه حضر خلال جلسات المحاكمة وكيلا عن ورثة المجني عليه "السيد الشبكي"، "ف.ح" والدته، و"م. م" زوجته وابنتيه القاصرتين "روان وجودي"، وأشقائه "محمد وأيمن وغادة"، وفقًا للثابت في إعلام الوراثة رقم ١٠٧٦٣ لسنة ٢٠٢٤، الذي قدمه للمحكمة وادعى مدنيًّا قبل المتهم بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وأوضحت المحكمة، أن الدفاع الحاضر مع المتهم أحمد فتوح قدم عقد تصالح وتنازل مبرم بين الأخير وبين ورثة المجني عليه بموجبه مبلغ 10 ملايين جنيه، كدية شرعية عن واقعة القتل الخطأ، وتصالح ورثة المجني عليه مع المتهم وتنازلوا عن الدعوى المدنية، بينما الحاضر عن المدعين بالحق المدني قرر بتصالحه مع المتهم وقبول الدية الشرعية وطلب إثبات تركه لدعواه المدنية وحضر ورثة المجني عليه بأشخاصهم، عدا القاصرتين وأقروا بذلك الصلح والتنازل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.