أول تحرك من الخطيب بعد حبس إمام عاشور

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على متابعة أزمة حبس إمام عاشور لاعب الفريق الكروي بالنادي مع الشئون القانونية بالنادي ومعه محمد رمضان المدير الرياضي للنادي لمعرفة تفاصيل الحكم القضائي الذي صدر أمس الثلاثاء ضد اللاعب بحسبه 6 أشهر على ذمة قضية ضرب فرد أمن في مشاجرة بـ مول بالشيخ زايد.

وأكد مصدر أن الشئون القانونية بالأهلي أوضحت للخطيب أن إمام عاشور من حقه الاستئناف ضد حكم الحبس لإيقافه، وهو ما سيحدث خلال الساعات المقبلة عن طريق المحامي الشخصي للاعب.

حبس إمام عاشور

وكشف محمد عثمان المستشار محامي إمام عاشور موقف اللاعب بعد الحكم الذي صدر ضده بحبسه ست شهور غيابيا بقضية تعدي اللاعب على أحد أفراد الأمن بأحد مولات الشيخ زايد، وقال إن الحكم صدر غيابيا ولم يخطرنا أحد بموعد الجلسة ولم يحضر اللاعب ولذلك صدر الحكم بحبس اللاعب خاصة وأنه كان قد حصل على حكم ببراءته من التهم الموجهة إليه في حكم أول درجة.

وأضاف عثمان أنه سيقدم اليوم معارضة استئنافية على الحكم وأن هذه المعارضة توقف تنفيذ الحكم ولا تجعل اللاعب معرضا لأي إجراء قانوني من حبس أو غيره من الإجراءات القانونية الأخرى.

وقدمت النيابة استئنافا على حكم البراءة، وقالت في مذكرة النيابة أنه "باستقراء أوراق الدعوى ومطالعة التحقيقات التي جرت فيها نجد أن الثابت بأوراقها أن الدليل يبلغ منتهاه، ويصل إلى أشد درجات قوته حتى يدور الدليل القولي في فلك الدليل الفني، بتناغم يستعصي معه أي تناقض أو اختلاف، فقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجُرم المسند إليه من شهادة شهود وآلات المراقبة والمقاطع المرئية وتحريات جهة البحث.

وأضافت النيابة أن حيدة التحقيق قد أبت علينا إلا أن ننبش في الأوراق بحثًا عن دليل نفي واحد يستر به المتهم من أسهم الاتهام فلم نجده، فأخذنا نبحث في الأوراق عن عذر المتهم، بتعرض زوجته للتحرش على زعم قولها- فإذا هي عامرة بدواعي التشديد، ولما كانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم بشأن تهمة الضرب، وإذ لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى النيابة العامة الأمر الذي يكون معه جديرًا بالطعن عليه بطريق الاستئناف.

وتم تحديد جلسة اليوم لنظر استئناف النيابة، وقضت المحكمة بحبس إمام عاشور 6 أشهر في التهم الموجهة إليه.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قضت ببراءة لاعب الكرة من التهمة المنسوبة إليه، وقالت في حيثيات حكمها إنه بعد أن فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، ومن ثم فإنها ترجح دفاع المتهم وترى أن للواقعة صورة أخرى غير تلك التي وردت بالدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم.