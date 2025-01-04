إسقاط وتدمير 50 مسيرة في مواجهة روسية أوكرانية

قال سلاح الجو الأوكراني، اليوم السبت، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 34 من أصل 81 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل.

وأضاف أنه جرى تحييد خطر 47 طائرة مسيرة، وهي إشارة إلى استخدام أوكرانيا لأدوات الحرب الإلكترونية في إعادة توجيه المسيرات الروسية.

الدفاع الجوي الروسي تسقط 16 مسيرة أوكرانية

وفي موسكو، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 16 مسيرة أوكرانية فوق عدد من المقاطعات الروسية، خلال الليل.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 16 طائرة دون طيار أوكرانية".

وأضاف البيان: "تم إسقاط 10 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، وواحدة فوق كل من مقاطعات بيلغورود وبسكوف ولينينغراد".

استئناف عمليات مطار سان بطرسبرغ الروسي

في روسيا، أعلن ممثل لوكالة النقل الجوي الروسية "روسافياتسيا" رفع القيود المؤقتة واستئناف العمليات بمطار بولكوفو الروسي في سان بطرسبرغ، اليوم السبت اعتبارا من الساعة 7:15 صباحا بتوقيت غرينتش.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الوكالة وقف وصول ومغادرة الرحلات الجوية بالمطار من الساعة 04:45 صباحا بتوقيت غرينتش لضمان سلامة الطائرات المدنية.

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