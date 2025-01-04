تجديد حبس سائق متهم بدهس طالب في السلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس سائق متهم بدهس طالب في شارع الزهراء، مما أسفر عن مصرعه 15 يوما على ذمة التحقيق.

حادث مصرع شخص في السلام

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث، ووجود متوفى بشارع الزهراء بالسلام.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء عبور طالب الطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وفر قائد السيارة بها هاربا.

تم نقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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