الجمعة 03 يناير 2025
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حوادث

إجراء جديد للنيابة في حادث طعن موظف لـ مدرس داخل شقته بحدائق أكتوبر

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بتفريغ كاميرات المراقبة حول طعن موظف لمدرس في مشاجرة بسبب ضبط الأخير مع ابنته في وضع مخل داخل شقته بمنطقة حدائق أكتوبر.

وأمرت بحبس الموظف 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على أداة الجريمة، والتي كانت عبارة عن سلاح أبيض "سكين"، واستعلمت عن الحالة الصحية للمعلم الذي كان في حالة حرجة لحين مثوله للتحقيق، كما استمعت إلى إفادة ابنة الموظف التي أفادت بأن مشاجرة نشبت بين والدها والمدرس داخل الشقة مما تسببت في إصابة الاثنين بعدما اعتدى كلا منهما على الآخر، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.  

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين موظف ومدرس بعدما عاد الأول مبكرا مع عمله ليجد الثاني رفقة ابنته داخل شقته في وضع مخل وقام بطعنه وتعدى المدرس عليه بالضرب، مما تسبب في إصابة الاثنين، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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