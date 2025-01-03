القبض على سائق أتوبيس تسبب في مصرع وإصابة 17 شخصا بطريق إسكندرية الصحراوي

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق أتوبيس تسبب في مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين، في حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي مصر إسكندرية التابع لمديرية أمن الجيزة، وتحفظت على الأتوبيس وسحبته عبر الأوناش.

ونظمت إدارة المرور الحركة المرورية، وعملت على نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ما أدى الى مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق المحافظة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ12 سيارة إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير أتوبيس سياحي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب الأتوبيس.

وتم نقل جثماني المتوفيين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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