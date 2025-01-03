الجمعة 03 يناير 2025
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حوادث

مصرع طالب أزهري في حادث تصادم بالوادي الجديد

مصرع شخص في حادث،
مصرع شخص في حادث، ڤيتو

لقي طالب مصرعه، منذ قليل، بعد تعرضه لحادث مروري على الطريق السريع الواصل بين مدينتي باريس والخارجة بمحافظة الوادى الجديد، وجرى نقل جثته لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي،  وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادى الجديد قد تلقى بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي بطريق الخارجة باريس نتج عنه وفاة الطالب محمد ناصر عبد العال العوامي 18 عاما بالصف الثاني الثانوى الأزهرى.
وجرى الدفع بسيارة الإسعاف لموقع الحادث ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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الوادى الجديد حادث تصادم بالوادي الجديد سيارة الاسعاف لقي طالب مصرعه مستشفي الخارجة

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