حدث في 11 رمضان سنة 3 هجرية.. زواج الرسول بـ"زينب المخزومية أم المساكين"

في مثل هذا اليوم، 11 رمضان، فى العام الثالث للهجرة، تزوج سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، السيدة زينب المخزومية.

هي زينب بنت خُزَيْمة بن الحارث الهلاليَّة، فهي من بني عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة، ولقبت بـ «أم المساكين» في الجاهلية لرحمتها إياهم ورقتها عليهم.

تزوَّجها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في رمضان على رأس واحدٍ وثلاثين شهرًا من الهجرة.

فمكثت عنده ثمانية أشهر، وتُوُفِّيَتْ في حياته، صلى الله علييه وآله وسلم، في آخر ربيع الأول على رأس تسعة وثلاثين شهرًا، ودفنت في مدينة رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

كانت زينب بنت خزيمة تحت (زوجة) عبد الله بن جحش بن رئاب، الَّذي قُتل في معركة أُحدٍ شهيدًا في سبيل الله تعالى، فتزوَّجها، صلى الله عليه وآله وسلم، إكرامًا لها بعد أن فُجِعَتْ بقتل زوجها، ولم يتركها أرملةً وحيدةً، فكأنَّه، صلى الله عليه وسلم، كافأها على فضائلها بعد مصاب زوجها.

أم المساكين

كانت أجود زوجات الرسول، صلى الله عليه وسلم، وأبرهن باليتامى والمساكين.

وصفها الجميع بالطيبة والكرم والعطف على الفقراء والمساكين فى الجاهلية والإسلام، ولا يكاد اسمها يذكر فى أى كتاب إلا مقرونا بلقبها الكريم "أم المساكين".

وقد اختلف المؤرخون فى المدة التى قضتها السيدة زينب فى بيت النبوة، فقالت إحدى الروايات: "كان دخوله، صلى الله عليه وسلم، بها بعد دخوله على حفصة بنت عمر، رضى الله عنها، ثم لم تلبث عنده شهرين أو ثلاثة وماتت".

وفى روايات أخرى، مكثت السيدة زينب فى البيت النبوى ثمانية أشهر وتوفاها الله تعالى فى عمر الثلاثين.

وفاة زينب بنت خزيمة

توفيت السيدة زينب، فى ربيع الآخر من السنة الرابعة للهجرة.

وصلَّى عليها رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، ودفنها بالبقيع فى شهر ربيع الآخر 4 هـ، فكانت أول من دفن فيه من أمهات المؤمنين.



ولم يمت من أمهات المؤمنين، في حياته، صلى الله عليه وآله وسلم، غير خديجة بنت خويلد، أم المؤمنين الأولى، رضي الله عنها، ومدفنها بالحجون فى مكة.

وحينما توفيت "زينب" تجددت أحزان الرسول، صلى الله عليه وسلم، وتذكر بموتها موت خديجة، رضى الله عنها، سيدة نساء العالمين.



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