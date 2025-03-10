حكاية عمار الشريعي مسحراتي مصر البهية، أبدع في وضع تترات مسلسلات رمضان

عمار الشريعى.. موسيقار كبير، من عائلة غنية شهيرة،بدأ حياته الفنية من خلال شارع محمد على عازفا خلف الراقصات في الافراح بالرغم من أنه خريج قسم اللغة الإنجليزية، لم تمنعه إعاقته البصرية من أن يكون مبتكرا عالميا للموسيقى ورحل عام 2012 بعد أن وضع اجمل الموسيقى وأروع الألحان لأغلب مطربى جيله من كبار المطربين والمطربات، وكانت أول ألحانه مع المطربة مها صبرى "امسكوا الخشب يا حبايب" عام 1975.

أبدع عمار الشريعى وهو الموسيقار الكفيف فى وضع مقدمات مسلسلات رمضان التى تخصص فيها منذ بدأ التلحين والتى وصلت إلى أكثر من 150 مسلسلا، تقاسم كتابتها الشاعران سيد حجاب وعبد الرحمن الأبنودى، وهى من أروع مسلسلات التليفزيون والتى ترجم فيها أصعب المشاهد الدرامية فى تلك المسلسلات من المشاهد التى تعجز العين عن وصفها، حتى إن أغلب هذه التترات كانت سببا فى نجاح المسلسل نفسه وأصبحت أكثر شهرة تتردد على الألسنة حتى الآن وأصبحت علامة من علامات الشهر الكريم.

تتر مسلسل أرابيسك

فمن منا ينسى ألحان عمار الشريعى فى تتر مسلسل “أرابيسك” المميز، فمن المسلسلات التى نالت شهرة كبيرة وقدمت في رمضان: العائلة، الليل وآخره، الزينى بركات، رحلة أبو العلا البشرى، الشهد والدموع، أوبرا عايدة، حديث الصباح والمساء، نصف ربيع الآخر، الرحايا، رجل الأقدار، أهل الهوى، الراية البيضا، زيزينيا، حدائق الشيطان وغيرها.

كلمات جمال بخيت

من أشهر أعمال عمار الشريعى أيضا فى التليفزيون برنامج"مسحراتى مصر البهية" عام 2010، وكان يعرض وقت السحور، أدى فيه أغانى المسحراتى من كلمات الشاعر جمال بخيت متحدثا عن كل شيء في مصر المحروسة، وكان الشريعى ممسكا لطبلة المسحراتى يدق عليها لكنه لم يرتد جلابية المسحراتى لكنه كان مسحراتى أفندى يرتدى البنطلون والقميص، يقول فيها:

عمار الشريعي

“سحراتى مصر البهية..اصحى وسبح رب البرية/ مشيت أرتل وأنشد وأجود..وصوتى يجرى بين النواصى/هنا بانقر.. هنا باعود..هنا باحود عن المعاصى / لو كنت بحرى.. لازم أقبّل..وإن كنت قبلى.. لازم أبحر/ ولحد آخر نفس ف صدرى..هاشد قلبى وتر وأسحر/ يا مصر قومى وشوفى نيلك..يا مصر قومى وضمى سينا/ نهر المحبة بينتمى لك..يا مصر شوفى إحنا فين رسينا/ مصر البهية.. بالعقل هية..ف الذكر آية.. ف العشق غية /اصحى وسبح رب البرية... مسحراتى ف الذكر هايم..والنسمة حلوة ولا حد نايم / والكل صابح معانا صايم..ف الفجر يدعى ويقول يا رب/ رمضان يا أكرم م الشمس ذاتها..أرواحنا عندك تبدأ حياتها /والنفس راضية تلحق ما فاتها..تطلب هداية وتقول يا رب/ المصرى بنا وفلاح وجندى.. وعندى جامع.. وكنيسة عندى/ الرحمة من دا.. والحب من دى..ومن قلوبنا بنقول يا رب”.

شرط الشريعى الوحيد

وفى إحدى حلقات “مسحراتى مصر البهية” يقول عمار الشريعى من كلمات جمال بخيت فى ملحمته: “لو كنت بحري لازم أجبّل، بوي يابوي يابوي يابوي.. وإن كنت جبلي لازم أبحّر”.. رسالة قصدها الشاعر جمال بخيت، ليعبر بها عن ضرورة توحد المصريين في شخص واحد، وهو ما يتسق مع المطلب الذي طلبه منه الموسيقار عمار الشريعي، أثناء تحضير العمل، بشأن رغبته في تجسيد شخصية "مسحراتي" مصري يضحك ويبكي ككل المصريين، ويعيش زمنهم ويعبّر عن مشكلاتهم، إلا أن شرطه الوحيد للمشاركة في ذلك العمل كان عدم منع أحد لأي حلقة من حلقات العمل، وتوصيل أي رسالة يريدها صانعو العمل مهما كانت حساسيتها.



لم يكتف "الغوّاص" عمار الشريعى بكونه مؤديا لأناشيد "مسحراتي مصر البهية" وصائغا لنغماتها، بل قرر أن يضفي مزيدا من التشويق للعمل بالظهور كـ"مسحراتي كاجول" يرتدي ملابس عادية ويجوب الشوارع لتسحير الناس، وذلك باستخدام بعض الأدوات التكنولوجية الحديثة في التصوير، والتي اعتمد عليها المخرج أحمد المهدي بناء على طلب "الشريعي"، الذي رفض أن يظهر كـ"مسحراتي" ثابت لا يتحرك، ويكتفي بالغناء فقط.

مسحراتى مصر البهية



وفى حلقة أخرى يقول عمار الشريعى: “هاجيبك هاجيبك هاجيبك يا فول.. يا أكل الغلابة الناس الطيابة، اتفرج يا بابا بيغذي العقول.. هاسيبك يا لحمة، وأروح للمزاحمة، على شان فيه رحمة وممكن أنول.. يا لحمة يا لحمة أنا رايح للفول”.

أصالة المصريين فى حى الحسين

ذلك كان نصيب الكادحين في ملحمة عمار الشريعى "مسحراتي مصر البهية"، ويذهب وراءهم في موضع آخر من الملحمة، ليصل معهم إلى حي "الحسين" الذي تظهر فيه أصالة المصريين، ليصدح صوته مغنيا: “مسحراتي يا ليل يا عين، مشيت في حضرة سيدنا الحسين، مشيت أدور أنا ودليلي، على صنايعي خان الخليلي، لقيت هواكي تحت البواكي والمشربية بشبّاكين، شبّاك يجيبلي نظرة حبيبي، والتاني طالل على مدنتين”.

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