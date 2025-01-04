السبت 04 يناير 2025
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ثقافة وفنون

أنا البلد لمحمد رمضان تحقق مليون مشاهدة (فيديو)

أغنية محمد رمضان
أغنية محمد رمضان الجديدة، فيتو

حقق الفنان محمد رمضان نجاحًا كبيرًا بأحدث أغانيه “أنا البلد” والذي طرحها الأسبوع الماضي على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

 

أغنية محمد رمضان الجديدة 

ووصلت مشاهدات أغنية محمد رمضان الجديدة “أنا البلد” إلى أكثر من مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

ومن ناحية أخري، أعلن الفنان محمد رمضان ، أعماله الجديدة في عام 2025، مؤكدًا أن لديه مفاجآت كثيرة لجمهوره. 

 

أعمال محمد رمضان في 2025 

وقال محمد رمضان من خلال مقطع فيديو له على حسابه الشخصي عبر موقع “فيس بوك”: “إن فيلمه الجديد أسد من المفترض طرحه في العام الجاري، بالإضافة إلى أنه يشارك في مهرجان كوتشيلا”.

وأضاف محمد رمضان بأنه يحضر مفاجأة لجمهوره في رمضان 2025 دون أن يكشف تفاصيلها، متابعا: “بأنه يستعد أيضا لإحياء حفل غنائي بالسعودية يوم 18 يناير”.

وطرح الفنان محمد رمضان ، أحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان “أنا البلد”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية محمد رمضان الجديدة

وأغنية محمد رمضان الجديدة من كلمات؛ مصطفى حدوتة، وألحان كلوبيكس.

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