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اقتصاد

4.494 مليارات جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال الربع الأخير من 2024

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الربع الرابع من عام 2024 نحو 4.494,4 مليارات  جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 78.169 مليون ورقة منفذة على 7.140 ألف عملية.
و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.880,3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 67.372 مليون ورقة منفذة على 7.213 ألف عملية خلال الربع الماضي.
واستحوذت الأسهم على 6.52 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 93.48 % خلال الربع الأخير من 2024.

تداولات بداية العام 

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، أولى جلسات العام 2025، وربح رأس المال السوقي 29 مليار جنيه عند مستوى 2.198 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي 

وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 30060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 37240 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 13217 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 8283 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 11418 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 3137 نقطة.

تداولات البورصة بنهاية 2024 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الثلاثاء، 31 ديسمبر، آخر جلسات العام 2024، وربح رأس المال السوقي 30 مليار جنيه عند مستوى 2.169 تريليون جنيه.


المؤشر الرئيسي للبورصة 

وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 29740 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 36828 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 13079 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 8143 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 11217 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 3086 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين الماضي

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تداولات الإثنين 30 ديسمبر 2024، وخسر رأس المال السوقي 26 مليار جنيه عند مستوى 2.139 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

 وهبط  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 29325 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 36233 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 12893 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"

 وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 7972 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 10993 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 3021 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع 

تراجعت  مؤشرات البورصة بختام  تعاملات  الأحد 29 ديسمبر 2024، وسجل رأس المال السوقي نحو  2.165 تريليون جنيه، لتخسر نحو 22 مليار جنيه. 

المؤشر الرئيسي "إيجى إكس 30" 

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.21% عند مستوى 29594 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" عند مستوى 36585 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.23% عند مستوى 13009 نقاط.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% عند مستوى 8163 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06% عند مستوى 11190 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.31% عند مستوى 3067 نقطة.

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