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اقتصاد

خبير: الوقت الحالي مناسب لاستئناف برنامج الطروحات في البورصة

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

أكد محمد سعيد خبير أسواق المال، أن النجاح الكبير الذي حققه طرح المصرف المتحد في البورصة المصرية والذي تمثل في تغطية الاكتتاب العام بنسبة 59 مرة والطرح الخاص بنسبة 6 مرات يعكس شهية المستثمرين القوية تجاه طروحات الشركات الحكومية الغائبة منذ ثلاثة سنوات بل إنه يعد الطرح الحكومى الثانى خلال فترة تقترب من عشرين عامًا وأول طرح فى قطاع البنوك منذ ربع قرن.

وأوضح أن هذا الإقبال الكبير على الطرح لا يعد دليلا على جاذبية الطروحات الحكومية فحسب بل أنه يدلل بوضوح على شهية الاستثمار فى البورصة المصرية التي تتسم بالانخفاض الشديد في تقييم الأصول المدرجة بها.

وأضاف أن المناخ العام فى الفترة الحالية ملائم جدًا لاستئناف برنامج الطروحات فى ظل استقرار سعر الصرف بصورة كبيرة بالإضافة إلى التحسن الواضح فى مناخ الاستثمار وإثبات جدية الحكومة فى المضى قدمًا في برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأشار إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يعد جزءًا من الإصلاحات الهيكلية المفترض القيام بها ضمن برنامج الإصلاح بهدف توسيع قاعدة الملكية وإفساح المجال أمام المزيد من مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري. 

وتابع: ليس المناخ العام فقط هو المحفز لاستئناف برنامج الطروحات بل إن أهداف الحكومة من برنامج الإصلاح فى حد ذاتها تعد دافعًا قويا لاستئنافه فالحكومة تأمل في استقطاب استثمارات أجنبية تصل إلى 2 مليار دولار من خلال البرنامج الذي يمتد ليشمل 32 شركة حكومية تم انتقاؤها بعناية من شركات ذات أداء مالي جيد وتوزيعًا جيدا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتابع، أن الفرصة سانحة ويجدر بالحكومة استغلال فرصة الزخم الذي حظي به طرح المصرف المتحد بشكل فعال خاصة بعد أن أظهرت معدلات التضخم انخفاضًا خلال شهر نوفمبر بما يعزز حالة التفاؤل بمزيد من التحسن في الأوضاع الاقتصادية في المستقبل.

 

تداولات بداية الأسبوع 

تراجعت  مؤشرات البورصة بختام  تعاملات اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، وسجل رأس المال السوقي نحو  2.165 تريليون جنيه، لتخسر نحو 22 مليار جنيه. 

المؤشر الرئيسي "إيجى إكس 30" 

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.21% عند مستوى 29594 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" عند مستوى 36585 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.23% عند مستوى 13009 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% عند مستوى 8163 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06% عند مستوى 11190 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.31% عند مستوى 3067 نقطة.

تداولات الأسبوع الماضي 

فقدت البورصة المصرية حوالي 43.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع، ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 2.187 تريليون جنيه، بنسبة هبوط بلغت 1.9%.

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