السبت 04 يناير 2025
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اقتصاد

بزيادة تصل لـ 10 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

اسعار الزيت اليوم
اسعار الزيت اليوم

ارتفاع أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت  ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، إذ بالرغم من استقرار سعر الزيت الخام اليوم، إلا أن سعر زجاجة الزيت سجل ارتفاعات تراوحت ما بين 7 و10 جنيهات في اللتر؟ فإلى التفاصيل.

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أسعار الزيت اليوم

 

أسعار الزيت الخام في الأسواق

والبداية تستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

 

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أسعار الزيت اليوم

 

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 57 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 58 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 61 ألف جنيه.

 

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سعر الزيت اليوم

 

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 63 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 62 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 63 ألف جنيه.

 

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سعر الزيت اليوم

 

أسعار الزيت في المحال التجارية

وفيما يخص أسعار الزيت في المحال التجارية والأسواق، وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

 

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سعر الزيت اليوم

 

ارتفاع سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 91 جنيهًا، بارتفاع 7 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 65 إلى 100 جنيه للتر.

ارتفاع سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 96.1 جنيه، بارتفاع  8.5 جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 87 جنيهًا إلى 100 جنيه للتر.

 

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أسعار الزيت

ارتفاع سعر زيت الذرة بالأسواق

 ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر زيت الذرة  نحو 111.2 جنيه، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 95 إلى 120 جنيهًا للتر.

 

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سعر الزيت 

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ بلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 113.3 جنيه، بارتفاع 9 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 95 إلى 120 جنيهًا للتر.

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