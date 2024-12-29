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اقتصاد

طن"الأولين" يرتفع 1000 جنيه، أسعار الزيت الخام في الأسواق اليوم الأحد

أسعار الزيت اليوم
أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

تباين أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت الخام اليوم تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ ارتفع سعر طن الأولين نحو 1000 جنيه، مقابل استقرارعباد الشمس والصويا والذرة.

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أسعار الزيت اليوم

أسعار الزيت الخام في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

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أسعار الزيت اليوم

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 58 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 59 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 62 ألف جنيه.
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سعر الزيت اليوم

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 64 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 62 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 64 ألف جنيه.
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سعر الزيت اليوم

أسعار الزيت في المحال التجارية

وفي نفس السياق؛ «فيتو» تستعرض أسعار الزيت في المحال التجارية وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

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سعر الزيت اليوم

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 81.6 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 60 إلى 100 جنيه للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 88.2 جنيه، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 60 جنيهًا إلى 104 جنيهات للتر.

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أسعار الزيت

سعر زيت الذرة بالأسواق

 ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر زيت الذرة  نحو 102.1 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 70 إلى 120 جنيهًا للتر.

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سعر الزيت 

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ بلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 106.1 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 70 إلى 130 جنيهًا للتر.

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