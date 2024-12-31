الأربعاء 01 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفاض الصويا وعباد الشمس، أسعار الزيت الخام بالأسواق اليوم الثلاثاء

اسعار الزيت اليوم
اسعار الزيت اليوم

تباين أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت الخام اليوم تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفض سعر طن الصويا وزيت عباد الشمس المكرر نحو 1000 جنيه، مقابل استقرار الأولين والذرة.

 

<span style=
أسعار الزيت اليوم

 

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

 

<span style=
أسعار الزيت اليوم

 

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 57 ألف جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 58 ألف جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 61 ألف جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعره السابق.

 

<span style=
سعر الزيت اليوم

 

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 64 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 62 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 63 ألف جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعره السابق.

 

<span style=
سعر الزيت اليوم

 

أسعار الزيت في المحال التجارية

وفي نفس السياق؛ «فيتو» تستعرض أسعار الزيت في المحال التجارية وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

 

<span style=
سعر الزيت اليوم

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 86.2 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 60 إلى 108 جنيهات للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 91.4 جنيه، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 53 جنيهًا إلى 111 جنيها للتر.

 

<span style=
أسعار الزيت

سعر زيت الذرة بالأسواق

 ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر زيت الذرة  نحو 104.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 85 إلى 120 جنيهًا للتر.

 

<span style=
سعر الزيت 

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ بلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 110.4 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 80 إلى 130 جنيهًا للتر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الزيت اسعار الزيت اليوم سعر الزيت سعر الزيت اليوم سعر طن الزيت أسعار طن الزيت موقع فيتو فيتو سعر زيت الصويا المنزوع سعر زيت الصويا الخام سعر زيت الصويا مكرر سعر زيت عباد الشمس سعر زيت الأولين سعر زيت الذرة سعر الزيت الخام أسعار الزيت الخام أسعار زيت الأولين أسعار زيت عباد الشمس أسعار زيت الذرة
ads

الأكثر قراءة

رئيس شعبة المحمول يكشف مفاجأة صادمة بشأن هواتف الخطين

ممدوح عباس ينهي أزمة تجديد زيزو مع الزمالك لـ 3 مواسم

أول تواصل بين مصر والإدارة السورية الجديدة، الخارجية تعلن تفاصيل مكالمة عبد العاطي والشيباني

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة في أول أيام 2025

احتفالات رأس السنة في الامارات (بث مباشر)

مطالبات للحكومة بتوضيح حقيقة فرض رسوم على الموبايلات المستوردة وغلق الملايين منها

نانسي عجرم تفتتح حفل رأس السنة في دبي بـ "الدنيا حلوة" (فيديو)

شوارع الكوربة والمعز والمعادي كاملة العدد في ليلة رأس السنة (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

زحام مروري وإقبال على محلات التسالي، أهالي المعادي يحتفلون بليلة رأس السنة (صور وفيديو)

بالرقص والموسيقى، المصريون يحتفلون برأس السنة في شوارع القاهرة (فيديو وصور)

شوارع الكوربة والمعز والمعادي كاملة العدد في ليلة رأس السنة (فيديو وصور)

أضواء ساطعة وأجواء احتفالية، ممشى أهل مصر يستقبل 2025 (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الثلاثاء 31-12-2024

مطالبات للحكومة بتوضيح حقيقة فرض رسوم على الموبايلات المستوردة وغلق الملايين منها

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في الأسواق

كم سجل سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 31-12-2024؟

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح العاشر.. عظماء الأسيست في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم زيارة المريض في المنام وعلاقته بتفريج الكرب وزوال الهموم

ما هو جزاء إشاعة الفاحشة؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

أدعية وأذكار لا تفوتك مع دخول شهر رجب الأصب

المزيد
الجريدة الرسمية